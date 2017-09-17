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Игорь Гамула, легендарный полузащитник СКА (Ростов) и ворошиловградской «Зари» в интервью «СЭ» — о матче ЦСКА — «Ростов».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 16.09.2017, 16:30 2:0 ЦСКА Ростов

ГОНЧАРЕНКО ОТЛАДИЛ ИГРУ В ОБОРОНЕ.

— ЦСКА сыграл просто здорово.

— Мне тоже очень понравилось, как играли! После матча с «Бенфикой» выглядеть настолько сильно — это что-то. Издалека добирались, столько сил в Лиссабоне оставили… Что с моральным состоянием у них порядок — это видно. Но армейцы и физически на высоте, двигались изумительно. «Ростов» ничего не смог противопоставить. Видимо, «Бенфика» армейцев подзадорила.

— Особенно результатом.

— Это да, настроения добавили. Вообще, «Бенфика» играла здорово, нашим во многом повезло!

— Кто сегодня в России — чемпион по игре?

— Сначала мне «Зенит» нравился. Потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на «Краснодар» — это просто чудо, а не комбинации. Какие пасы вразрез, в одно касание! А Смолов какой красавец! Вот что мне отвечать — кто лучший?

— Тогда пропускаем этот вопрос, переходим к следующему.

— Правильно, будем ждать весну. Но сильнее всех порадовал ЦСКА. Так и запишите.

— Главное, что изменил Гончаренко после Слуцкого?

— Гончаренко отладил игру в обороне. Точно так же он «Уфу» выстроил. Вверху ни у кого из защитников ЦСКА нельзя выиграть. А «Ростов» старался продольными передачами атаковать. Но бесполезно. Даже с учетом Бухарова. Видно, что ЦСКА физически готов. Дисциплинированно действуют, все тренерские указания выполняют.

— Вас, игравшего в настоящий советский футбол, не убивает игра Васина в обороне?

— Да есть немножко… Столько результативных ошибок! В наше время Васина не одобрили бы. А предыдущее поколение, до нашего, просто голову оторвало бы. Мы все говорим — «подающий надежды»… А ему сколько лет-то? Под тридцать! Уже «лепить» в простых ситуациях не должен. Все-таки игрок сборной и ведущего клуба страны.

— У вас была своя передача на телевидении, задавали людям вопросы. Какой задали бы сегодня Гончаренко?

— А я никогда не готовился, все на импровизации. Каждого удавалось разговорить — даже Валика Белькевича, молчуна. Так и с Гончаренко поговорили бы. Как сели бы друг напротив друга — все вопросы сразу пришли бы на ум. Все ж спортивные люди, нашли бы общий язык. Я вижу, как он любит футбол, как переживает. Мне очень интересно было бы пообщаться!

— Не знакомы?

— Шапочно. Недавно продлевали лицензию Pro, встретились в группе. Но Гончаренко куда-то уезжал, не остался защищаться. Позже получал.

— ЦСКА никого не покупает. Что дальше? Играть одним составом, пока Мариу Фернандес не станет совсем похож на Бору Милутиновича?

— Хорошо, когда школа работает здорово — сейчас играют все те ребята, которые выходили против моего молодежного состава «Ростова». Всех их видел в деле — Кучаева, Чалова, Гордюшенко, Головина, Жамалетдинов в прошлом году нам два мяча отгрузил… Думаю, это стадион ЦСКА обошелся Леннорычу (Евгению Гинеру. — Прим. «СЭ») дорого. С покупками не выходит. Стали подтягивать своих. С одной стороны, покупка в оборону напрашивается — а с другой, Березуцкие с Игнашевичем в такой форме, что их надо уговаривать в сборную вернуться. Не потеряли вкус к победам. Нормально отыграют Лигу чемпионов — наверняка будут какие-то приобретения.

— Давайте тогда про «Ростов». Мне казалось, после ухода Бердыева там выжженная земля. Выяснилось — наоборот…

— Наоборот — не наоборот, но я знал — все будет нормально. Что бы там ни говорили скептики и эксперты. Спросите меня — почему?

— Почему, Игорь Васильевич?

— Потому что в команде остался хороший спортивный директор, Алексей Рыскин. Я был уверен — соберет хорошую команду. Тренер пришел квалифицированный, схож по взглядам с Бердыевым. Купили Ингасона, толкового защитника.

— Не многовато он ошибается?

— Ну, последние две игры провалился. Что ж? Бывает! Зато остались три лидера — Саша Бухаров, Тимофей Калачев и Саша Гацкан. Они не молодеют — но тоже не потеряли интерес. Преданы «Ростову». Вокруг них построили совершенно новую команду. Довольно боевитую. Видно, что тренера понимают. После Тулы немного психологически потерялись, но все наладится. Меня в городе каждый знает, спрашивают: «Что? Как? Это конец?» Всем отвечал: «Все будет путем!».

ЛЕГЕНД БЕЗ МЕНЯ ХВАТАЕТ.

— Переживаю за «Ростов», но вот одного клубу простить не в силах. Что ж они вас выгнали?

— Ай! Ну, выгнали — и выгнали. Кто меня выгнал?

— Кто?

— Руководство! Решили — достаточно, поработал. Результаты мы показывали плохие в том году. За всю жизнь столько не проигрывал, сколько в том сезоне. Что сделаешь? Вызвали и сказали: «Игорь Васильевич, мы так решили…».

— Что ж взамен ничего не предложили? Вы же легенда в этом городе.

— Да какая…

Цитата Легенда здесь — Понедельник. Старший Шикунов. Копаев. Сережа Андреев. А я — какая «легенда»? Легенд без меня хватает.

Жизнь продолжается. Куда-нибудь позовут. Только пока что-то забыли. Но это временно. Думаю — может, на телевидение попаду?

— Рано вам на телевидение, еще потренируете. Готовы к переезду в другой город?

— Еще как готов. Чемодан всегда собран. Сел да поехал.

— К Бердыеву в Казань, например.

— Я счастлив, что побыл рядом с этим тренером. Такие шансы не у всех бывают. В «Рубин» не звал — у него своя команда. При чем здесь я? Он своим людям не изменяет, за помощников всегда горой. Позвал бы меня — я бы даже секунды не думал, пешком бы пошел в Казань. Мы знакомы с 80-го года! Какой Бердыев был футболист, о-ох!

НЕ СТАЛО МЕВЛИ — СРАЗУ ПРОПУСТИЛИ ЧЕТЫРЕ МЯЧА ЗА ДВЕ ИГРЫ.

— Мевля для нынешнего «Ростова» действительно много значил?

— Вот был в «Ростове» Навас. Казалось, потерять его — это ужас, не пережить. Что человек блестящий, что футболист. Недаром ему Курбан Бекиевич сразу в Казани капитанскую повязку отдал. Настоящий предводитель! Но вот Навас ушел, остался Мевля. Тут-то мы и догадались, почему в Бухаресте плакали, когда Мевлю провожали. Тогда понять не могли. А сейчас сами плачем…

— Такой футболист?

— На нем первые туры все и держалось. Не стало Мевли — сразу пропустили четыре мяча за две игры. До этого за все матчи — три. Чувствуете?

— Классный игрок?

— Шикарный. Просчитывал каждый ход заранее, головой все выигрывал. При этом — с неплохой скоростью. В отборе хорош, «читал» атаку. С первым пасом все достойно. Мало грубил, всего старался сыграть чисто. Футболист европейского класса, настоящий центральный защитник. Ушел Мевля — сразу неудачно начал играть Ингасон. Как Вилюш и Бобен. Особенно это было видно с «Арсеналом». Прямо бросалось в глаза — центральная зона защиты проваливается, все трое!

— Кучук наладит?

— Не сомневаюсь! А за Мевлей, открою секрет, охотился очень большой клуб с постсоветского пространства. С серьезными еврокубковыми традициями. Какой — не скажу. Не договорились, хоть переговоры вели. Но когда «Зенит» проявил интерес — тут уж было не удержать. Там же пятеро наших, из «Ростова». Полкоманды! Но лучший трансфер «Зенита» — не Мевля.

— Кто же?

— Манчини. Такой тренер — удача. Думаю, ему в Питере мешать никто не будет.

БУДЬ Я НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ — ДАВНО БЫ УШЕЛ И ИГРАЛ.

— Мы потеряли вратаря Джанаева — из-за переезда в Казань?

— Ничего подобного. Он все мучается со старой травмой. Тяжело переносит. Мы созваниваемся, Сослан уже начал тренироваться. Скоро выздоровеет — еще все вы вспомните Джанаева!

— Ему по силам усадить на лавку Рыжикова?

— Почему нет? Вполне. Рыжиков уже не молодой. Вообще, два классных вратаря в команде — это нормально. Равноценные фигуры.

— Другие ваши друзья, Нобоа с Новосельцевым, корни пустили на питерской лавке. Обидно?

— Очень! О Нобоа можно долго рассказывать, два года за ним наблюдал. Высочайший класс. Не могу понять, почему он сидит. Уже и в сборную Эквадора не вызывают. За Диму Полоза тоже обидно. Этому парень особенно надо играть — если присядет, может растерять все качества. Думаю, сам все понимает. Лишь бы не начал копить обиды, показывать характер: «Я такой футболист, а меня не ставят…».

Цитата А будь я Новосельцевым — давно бы ушел и играл. Думаю, предложения были. Надо было уходить в аренду.

Лучший пример в этом смысле — Кирилл Панченко. Надоело сидеть в запасе, ушел и в какого игрока вырос. Очень сочувствую, такая беда с коленом…