«Спартак» сыграет с «Тосно» в матче чемпионата России по футболу

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Чемпион страны вновь отправляется в Санкт-Петербург, где в нынешнем сезоне потерпел крупное поражение от местного «Зенита» со счетом 1:5. Игра против «Тосно», впрочем, пройдет на бывшей домашней арене «Зенита» — стадионе «Петровский», где «Спартак» также не раз проигрывал. В прошлом сезоне «Зенит» победил здесь «Спартак» со счетом 4:2.

Новичок премьер-лиги «Тосно» на формально домашнем поле играет неудачно, после трех поражений дважды сыграв вничью, причем с конкурентами в борьбе за выживание хабаровским СКА и «Анжи». На матче против «Спартака» на «Петровском» наверняка соберется рекордная в сезоне аудитория, и поддержка болельщиков может помочь «Тосно», который в целом показывает неплохой футбол.

43-летний Парфенов — известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной Украины, который под руководством Олега Романцева выиграл четыре чемпионата России. Помогает Парфенову Владимир Бесчастных — один из лучших нападающих «Спартака» 90-х, который работал и в молодежной команде красно-белых.

«Тосно» уже побеждал «Спартак», в марте 2014 года в 1/8 финала Кубка России, причем встреча состоялась в Москве на стадионе «Локомотив». Победный мяч в ворота команды, руководимой Валерием Карпиным, тогда забил защитник Валентин Филатов, а выступали футболисты из Ленинградской области еще во втором дивизионе. С тех пор «Тосно» полностью поменял состав, зато в «Спартаке» помнят унижение от «Тосно», стоившее Карпину своего поста, Сальваторе Бокетти, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков.

Без Глушакова

Глушаков с «Тосно» не сыграет из-за травмы, полученной в среду в матче Лиги чемпионов со словенским «Марибором». Первая за пять лет встреча главного еврокубка сложилась для «Спартака» не лучшим образом, а победу подопечные Массимо Карреры не удержали (1:1). При этом «Спартак» выиграл последний матч чемпионата страны — у «Рубина» со счетом 1:0, не пропустив и в предыдущей встрече с хабаровским СКА. В случае очередной победы «Спартак» может подняться на шестое место.

Начало матча «Тосно» — «Спартак» — 13:00 мск, главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

Игровой день воскресенья начнется в Хабаровске, где местный СКА примет грозненский «Ахмат». Хабаровчане не проигрывают уже пять матчей чемпионата, однако четыре последних завершили вничью. При этом единственную пока победу в элите армейцы одержали на своем поле над «Анжи» (2:0).

«Ахмат» после серии из четырех поражений сумел обыграть в гостях ЦСКА и сыграть вничью с одним из лидеров — «Локомотивом». Матч пройдет на стадионе имени Ленина в Хабаровске, начало — 11:00 мск. Главным арбитром назначен Алексей Еськов из Москвы.

Бердыев против Тарханова

В 16:30 мск «Рубин» начнет матч с «Уралом». Команда Курбана Бердыева выиграла два последних домашних матча у «Анжи» (6:0) и «Тосно» (1:0), однако в предыдущем туре волжане проиграли «Спартаку». Бердыев продолжает строить новый «Рубин», который уже борется за путевку в Лигу Европы, в отличие от «Урала», вновь опустившийся в зону вылета.

Команда Александра Тарханова семь из девяти сыгранных матчей завершила вничью, что пока не позволяет подняться выше 11-го места. Уральцы семь матчей не выигрывают, при этом именно в гостях они одержали единственную победу (над «Динамо») и потерпели поражение от «Локомотива» (1:2).

Матч «Рубин» — «Урал» пройдет на «Казань-Арене», главный арбитр — Сергей Карасев из Москвы.

10-й тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» победил «Динамо» (1:0). В субботу ЦСКА победил «Ростов» (2:0), а «Анжи» проиграл «Краснодару» со счетом 1:5. Завершится тур в понедельник матчами между «Локомотивом» и «Амкаром», а также «Зенитом» и «Уфой».

В чемпионате России лидируют набравшие по 21 очку «Зенит» (девять матчей) и «Краснодар (10). 20 очков в девяти матчах набрал «Локомотив».