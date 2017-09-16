От «Петровского» до… «Петровского»? Как Быстров играл против «Спартака»
В 10-м туре Быстров может дебютировать за «Тосно» — и сразу против «Спартака»! Вспоминаем, как Владимир сражался с
красно-белыми.
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«Хочется, чтобы Быстров был готовым. Выпустить его ради того, чтобы показать, не имеет смысла. Пока он может играть 10−15 минут», — главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов после матча со «СКА-Хабаровск» объяснял, почему откладывает дебют 33-летнего новичка команды из Ленинградской области. Прошло три недели, а Быстров
Быстров против «Спартака». До «Спартака»
Быстров против «Спартака» — это, как минимум, интересно. Если вспоминать, как полузащитник сборной России уходил в московскую команду из «Зенита», и при каких обстоятельствах (по «звонку сверху») покидал её, чтобы вернуться в Петербург. От фанатов
Владимир дебютировал в «Зените» и РФПЛ в мае 2002-го. Но в том сезоне 18-летнему игроку не посчастливилось сыграть со «Спартаком». Два месяца спустя после своей премьеры Быстров со скамейке запасных наблюдал, как две главных команды в его карьере выдают сумасшедший матч в Москве с семью голами — 4:3 в пользу спартаковцев. Его нынешний тренер Владимир Бесчастных, ассистирующий Парфёнову, тогда сделал дубль.
Твёрдым игроком зенитовской основы «34-й скорый» становится при Властимиле Петржеле. Если не брать в расчёт просуществовавший лишь год турнир с непонятным статусом под названием Кубок
В следующем сезоне Быстров принимает участие в двух матчах
В июньском матче первого круга сезона-2005 «Зенит» со «Спартаком» расходятся миром — 1:1. Быстров проводит на поле все 90 минут, а менее чем через подписывает контракт с многократными чемпионами России. Столичный клуб платит за Владимира достаточно серьёзную по тем временам сумму — 4 млн евро.
Быстров против «Спартака». После «Спартака»
В августе 2009 года Быстров возвращается в Северную столицу: по официальным данным, «Зенит» выкупает своего воспитанника у «Спартака» уже за 9 млн евро. На финише того сезона петербургская команда как раз в матче заключительного тура с
Владимир сыграл 88 минут, заработал жёлтую карточку, посадил на «горчичник» Евгения Макеева и помог
В сезоне-2010 Быстров впервые в карьере становится чемпионом России. Правда, в двух встречах со «Спартаком»
В следующем золотом сезоне-2011/12 у команды Быстрова было сразу четыре сражения с
В августе 2012-го «Спартак» Эмери был сокрушён «Зенитом» на «Петровском» — 0:5. Быстров забил второй гол, который с удовольствием отпраздновал, а затем стал автором результативной передачи. Через три месяца петербуржцы выиграли в Москве со счётом 4:2. За грубый фол против Владимира был удалён Хуан Инсаурральде.
Быстров окончательно покинул «Зенит» в январе 2014-го, причём до этого, в первой части чемпионата-2013/14
Последние три сезона Быстров отыграл за «Краснодар». За этот период стоит вспомнить матч со «Спартаком» в августе 2014-го, когда гол полузащитника помог «быкам» разгромить москвичей — 4:0. В других играх он оставался в запасе, в лучшем случае выходил на замену под занавес. Ещё будучи футболистом «Краснодара», Быстров в прошлом году пожелал «Спартаку» выиграть золото под руководством Дмитрия Аленичева. Желание это, озвученное в интервью для «Чемпионата», можно сказать, сбылось наполовину.
«Быстров из Ленинградской области, из города Луга. У него высокая мотивация, чтобы играть за областной клуб. Владимир не стал нашим самым высокооплачиваемым игроком, у нас ряд игроков, которые получают примерно столько же», — сказал генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко после подписания контракта с Быстровым 7-го августа. Первым мотивацию
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