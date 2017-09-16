«Краснодар» в погоне за «Зенитом», Смолов — за Кокориным
Команда Игоря Шалимова уничтожила на выезде «Анжи», отгрузив в ворота махачкалинцев пять мячей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Успех позволил краснодарцам догнать по очкам лидера — «Зенит», а Смолов забил четвертый гол в трех последних турах и показал: без его участия бомбардирская гонка не обойдется.
АНЖИ — КРАСНОДАР — 1:5 (0:1).
Голы: СМОЛОВ, 39 — 0:1. КЛАССОН, 55 — 0:2. ВАНДЕРСОН МАСИЭЛ, 67 — 0:3. ВАНДЕРСОН МАСИЭЛ (Петров, Перейра), 71 — 0:4. ПОЛУЯХТОВ (Шишкин, Подберезкин, Армаш, Липартия, штрафной), 77 — 1:4. ОКРИАШВИЛИ (Смолов, Каборе), 79 — 1:5.
«Анжи»: 98. Будаков, 94. Данченко, 14. Армаш, 52. Самарджич, 3. Полуяхтов, 8. Хубулов (10. Липартия, 60), 29. Афонин, 2. Тетрашвили (к) (77. Гулиев, 74), 9. Базелюк (7. Кацаев, 30), 88. Маркелов, 49. Прудников.
Запасные: 26. Шлеев, 47. Лория, 45. Фибель, 92. Брызгалов, 78. Бакаев, 37. Хадарцев, 4. Чайковский, 25. Паном, 96. Дибиргаджиев.
Главный тренер — Вадим СКРИПЧЕНКО.
«Краснодар»: 1. Крицюк, 30. Шишкин, 6. Гранквист (к), 4. Мартынович, 98. Петров, 11. Подберезкин, 77. Каборе, 33. Перейра (70. Окриашвили, 75), 8. Газинский (15. Жигулев, 82), 16. Классон (7. Вандерсон Масиэл, 64), 10. Смолов.
Запасные: 66. Адамов, 39. Сафонов, 55. Янбаев, 26. Грицаенко, 12. Рамирес, 17. Мамаев, 22. Жоаузинью, 21. Лаборде, 9. Иван.
Главный тренер — Игорь ШАЛИМОВ.
Предупреждения: Маркелов, 88 (грубая игра).
Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Сафьян (Москва), Богданов (Верея).
16 сентября. Каспийск. Стадион «Анжи Арена». 25 градусов.
ЛАЗАРЕТ ОПУСТЕЛ.
Жизнь у «быков» налаживается.
Но руководство клуба не стало впадать в панику, решило не делать резких движений и пока подождать. Как итог — после того самого черного еврокубкового четверга «Краснодар» одержал уже третью победу подряд. Само собой, не будем забегать вперед и неистово хлопать в ладоши,
Очень важный момент в жизни «Краснодара» наступил еще в четверг, когда впервые за
ГОСТИ ИГРАЛИ, ХОЗЯЕВА МУЧИЛИСЬ.
Правда, пустым оказался лазарет ровно на один день, уже в пятницу его пополнил основной вратарь Синицын. Но вряд ли его травма могла сильно расстроить тренерский штаб.
Сценарий, по которому пройдут все 90 минут, без труда угадывался уже по дебюту: гости легко завладели мячом и принялись атаковать, а хозяева глубоко сели в оборону и сразу же смирились с ролью отбивающихся. Пожалуй, у «Анжи» был ровно один минимальный шанс на итоговый успех: ему требовалось забить первым, найдя
А дальше футбол уже шел в одну сторону. «Краснодар» отлично играл как с мячом, так и без него. У него раз за разом проходили передачи между линиями, удавалось оказываться на отличных позициях, а после потерь быстро, в течение буквально пары секунд за счет прессинга и отменных действиях опорников, возвращать себе мяч и опять переходить к атаке.
СТОИЛО ЗАБИТЬ ПЕРВЫЙ — И ПОНЕСЛОСЬ.
Отсутствие голов до концовки первого тайма — нелепое стечение обстоятельств и невезение, потому что моментов «быки» насоздавали гигантское количество. С двух метров мазал Классон, не везло Смолову (Федор был однозначно лучшим на поле до перерыва, проявляя себя в том числе и как ассистент), в штангу зарядил Перейра… Иногда в таких отрезках вдруг вступает в силу закон подлости, и атакующая, но транжирящая возможности команда пропускает
На 39-й минуте Смолов
А гол Полуяхтова даже голом престижа не назовешь — на поле в этот день оказались команды совершенно разного класса. «Краснодар» за счет победы догнал по очкам «Зенит», а «Анжи»
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