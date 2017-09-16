Успех позволил краснодарцам догнать по очкам лидера — «Зенит», а Смолов забил четвертый гол в трех последних турах и показал: без его участия бомбардирская гонка не обойдется.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 16.09.2017, 19:00 1:5 Анжи Краснодар

АНЖИ — КРАСНОДАР — 1:5 (0:1).

Голы: СМОЛОВ, 39 — 0:1. КЛАССОН, 55 — 0:2. ВАНДЕРСОН МАСИЭЛ, 67 — 0:3. ВАНДЕРСОН МАСИЭЛ (Петров, Перейра), 71 — 0:4. ПОЛУЯХТОВ (Шишкин, Подберезкин, Армаш, Липартия, штрафной), 77 — 1:4. ОКРИАШВИЛИ (Смолов, Каборе), 79 — 1:5.

«Анжи»: 98. Будаков, 94. Данченко, 14. Армаш, 52. Самарджич, 3. Полуяхтов, 8. Хубулов (10. Липартия, 60), 29. Афонин, 2. Тетрашвили (к) (77. Гулиев, 74), 9. Базелюк (7. Кацаев, 30), 88. Маркелов, 49. Прудников.

Запасные: 26. Шлеев, 47. Лория, 45. Фибель, 92. Брызгалов, 78. Бакаев, 37. Хадарцев, 4. Чайковский, 25. Паном, 96. Дибиргаджиев.

Главный тренер — Вадим СКРИПЧЕНКО.

«Краснодар»: 1. Крицюк, 30. Шишкин, 6. Гранквист (к), 4. Мартынович, 98. Петров, 11. Подберезкин, 77. Каборе, 33. Перейра (70. Окриашвили, 75), 8. Газинский (15. Жигулев, 82), 16. Классон (7. Вандерсон Масиэл, 64), 10. Смолов.

Запасные: 66. Адамов, 39. Сафонов, 55. Янбаев, 26. Грицаенко, 12. Рамирес, 17. Мамаев, 22. Жоаузинью, 21. Лаборде, 9. Иван.

Главный тренер — Игорь ШАЛИМОВ.

Предупреждения: Маркелов, 88 (грубая игра).

Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Сафьян (Москва), Богданов (Верея).

16 сентября. Каспийск. Стадион «Анжи Арена». 25 градусов.

ЛАЗАРЕТ ОПУСТЕЛ.

Жизнь у «быков» налаживается. Каких-то три недели назад, когда команда Шалимова вылетела из Лиги Европы от «Црвены Звезды», а перед этим свела к двум блеклым домашним ничьим матчи с «Амкаром» и «Уралом», казалось что все очень плохо, а сам главный тренер находится на грани отставки.

Но руководство клуба не стало впадать в панику, решило не делать резких движений и пока подождать. Как итог — после того самого черного еврокубкового четверга «Краснодар» одержал уже третью победу подряд. Само собой, не будем забегать вперед и неистово хлопать в ладоши, все-таки с соперниками сверхвысокого уровня команда на данном отрезке пока не встречалась, но глупо не признавать факт, что «быки» заметно повеселели, посвежели и подрумянились. Наблюдать за их футболом в Каспийске было очень приятно.

Очень важный момент в жизни «Краснодара» наступил еще в четверг, когда впервые за долгое-долгое время все без исключения футболисты основного состава оказались в общей группе одновременно на тренировочном занятии. Учитывая постоянные эпидемии травм, иногда приобретающие просто катастрофический размах, событие действительно воодушевляющее (клуб даже не обошел его вниманием на официальном сайте), ведь теперь, перед матчем с «Анжи», у Шалимова в распоряжении была не только очень крепкая стартовая обойма, но и впечатляющий список запасных. Здесь вам и Лаборде, и Рамирес, и Жоаузинью, и даже Окриашвили, восстановившийся наконец после тяжелой травмы колена.

ГОСТИ ИГРАЛИ, ХОЗЯЕВА МУЧИЛИСЬ.

Правда, пустым оказался лазарет ровно на один день, уже в пятницу его пополнил основной вратарь Синицын. Но вряд ли его травма могла сильно расстроить тренерский штаб. Во-первых, изначально можно было догадываться, что нагрузка на голкипера будет минимальной — «Анжи» хоть и набрал при Вадиме Скрипченко четыре очка в двух предыдущих турах, но игрой махачкалинцев сложно восхищаться. Во-вторых, Крицюк, впервые с апреля занявший место в воротах, — никакой не резервист без опыта, положиться на него тоже можно.

Сценарий, по которому пройдут все 90 минут, без труда угадывался уже по дебюту: гости легко завладели мячом и принялись атаковать, а хозяева глубоко сели в оборону и сразу же смирились с ролью отбивающихся. Пожалуй, у «Анжи» был ровно один минимальный шанс на итоговый успех: ему требовалось забить первым, найдя какой-нибудь нечаянный момент. Собственно, он у команды Скрипченко на исходе стартовой десятиминутки появился: Маркелов после длинного паса убегал с левого фланга один на один, но в своем излюбленном стиле пробил прямо во вратаря. Если бы этот форвард реализовывал хотя бы треть своих прорывов и ударов — быть бы ему лучшим бомбардиром чемпионата с гигантским отрывом.

А дальше футбол уже шел в одну сторону. «Краснодар» отлично играл как с мячом, так и без него. У него раз за разом проходили передачи между линиями, удавалось оказываться на отличных позициях, а после потерь быстро, в течение буквально пары секунд за счет прессинга и отменных действиях опорников, возвращать себе мяч и опять переходить к атаке.

СТОИЛО ЗАБИТЬ ПЕРВЫЙ — И ПОНЕСЛОСЬ.

Отсутствие голов до концовки первого тайма — нелепое стечение обстоятельств и невезение, потому что моментов «быки» насоздавали гигантское количество. С двух метров мазал Классон, не везло Смолову (Федор был однозначно лучшим на поле до перерыва, проявляя себя в том числе и как ассистент), в штангу зарядил Перейра… Иногда в таких отрезках вдруг вступает в силу закон подлости, и атакующая, но транжирящая возможности команда пропускает какой-то нелепый гол. Но — не в этот раз. Слишком ужасен был «Анжи», переставший после 15-й минуты переходить половину поля. Скрипченко даже отправил отдыхать Базелюка на исходе получаса, хотя менять можно было смело хоть всех полевых футболистов сразу.

На 39-й минуте Смолов все-таки трансформировал преимущество в обновление счета на табло, издевательски внеся мяч в пустые ворота после чудовищной скидки Самарджича на собственного голкипера. Дальше «Краснодар» уже настолько раскрепостился, что превратил второй тайм в результативное пиршество. От «Анжи», получившего еще четыре мяча, не осталось и мокрого места. Потрясающе вышел на замену Вандерсон Масиэл, мигом сотворивший два подряд шедевра. Отметил возвращение на поле точным попаданием и Окриашвили.