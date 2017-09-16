«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче 10-го тура РФПЛ
ТАСС, 16 сентября. «Краснодар» победил махачкалинское «Анжи» со счетом 5:1 в гостевом матче 10-го тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
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За «Краснодар» забили Федор Смолов (40-я минута), Виктор Классон (55), Масьель Вандерсон (67,71), Торнике Окриашвили (79). В составе «Анжи» отличился Владимир Полуяхтов (77).
«Краснодар» занимает второе место с 21 очком. «Анжи» идет 15-м с семью очками.
В следующем матче 23 сентября махачкалинцы сыграют в гостях с московским «Спартаком». «Краснодар» 24 сентября встретится дома с петербургским «Зенитом».
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