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16 сентября 2017, 20:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Динамо» Панченко выбыл до конца года, Рыков пропустит до месяца

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Панченко не поможет своей команде до конца года, защитник Владимир Рыков выбыл на три-четыре недели, сообщается на официальном сайте команды.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Нападающий московского футбольного клуба Динамо Кирилл <span class=error>Панченко</span> не поможет своей команде до конца года защитник Владимир Рыков выбыл на <nobr>три-четыре</nobr> недели сообщается на официальном сайте команды. Увеличить
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Панченко получил повреждение колена в пятницу в гостевом матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1). Игрок во втором тайме после столкновения покинул поле на носилках.

«У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоит уточнение диагноза в итальянской клинике “Вилла Стюарт” и операция. В этом году Кирилл уже не поможет “Динамо”, мы ждем его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона. У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели», — говорится в сообщении.

Панченко в 10 матчах чемпионата России-2017/18 забил четыре гола, Рыков провел пять встреч в текущем сезоне РФПЛ.

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Новости Премьер-лиги

Футболист «Динамо» Панченко выбыл до конца года из-за травмы колена

Футболист «Динамо» Панченко выбыл до конца года из-за травмы колена

ТАСС, 16 сентября. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Панченко получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и выбыл до конца года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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