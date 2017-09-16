Футболист «Динамо» Панченко выбыл до конца года, Рыков пропустит до месяца

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Панченко получил повреждение колена в пятницу в гостевом матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1). Игрок во втором тайме после столкновения покинул поле на носилках.

«У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоит уточнение диагноза в итальянской клинике “Вилла Стюарт” и операция. В этом году Кирилл уже не поможет “Динамо”, мы ждем его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона. У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели», — говорится в сообщении.

Панченко в 10 матчах чемпионата России-2017/18 забил четыре гола, Рыков провел пять встреч в текущем сезоне РФПЛ.