Виктор Гончаренко: После того, что было с «Ахматом», нам всем что-то кажется
Тренер ЦСКА — о главном.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о победе над «Ростовом» и незасчитанном взятии ворот гостей.
Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ
с 3-й Песчаной улицы.
— Мы одержали сегодня заслуженную победу, — начал Гончаренко послематчевую
— Во втором тайме был момент, когда казалось, что мяч пересек линию. Был ли гол?
— Нам всем кажется, после того, что было с «Ахматом». (Грозненцы забили победный гол в ворота ЦСКА в гостевом матче 8-го тура после того, как мяч вышел за пределы поля. — Прим. «СЭ»).
— Уже думали о составе на кубковый матч с «Авангардом»? На выезд поедут игроки основного состава или будете использовать молодежью?
— Поедет часть молодых ребят и часть тех, кто у нас меньше задействован. Думаю, что это будет вполне боеспособный состав.
У меня есть одно пожелание. Вчера мы читали интервью Романа Бабаева (гендиректора ЦСКА. — Прим. «СЭ»), и прозвучала такая фраза, как будто я даю только два интервью в год. Доля правды в этом есть, тем не менее, никому не запрещается задавать
Леонид КУЧУК, главный тренер «Ростова».
— Чем вызвана замена на вратарской позиции? И подведите общий итог матча с ЦСКА.
— Это мой выбор. Абаев в трех или четырех ситуациях нас выручил. Кроме Абаева есть Сергей Песьяков. В квалификации обоих голкиперов я не сомневаюсь.
Что касается игры, ее ход меня, естественно, не устроил. Первый тайм мы проиграли 0:1. Штрафной был получен вдалеке от ворот, на боковой. Мяч подали, и произошло нарушение игровой дисциплины, после чего нам забили. В дальнейшем ход встречи был продиктован этим: мы постарались сыграть на победу, ни на ничью. Начали отодвигать соперника от своих ворот, но в то же время стали пропускать быстрые встречные атаки. Не успевали закрывать. Я быстро сделал преднамеренную замену, потому что меня не устраивал ход игры, связанный с атакой.
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