Виктор Гончаренко: После того, что было с «Ахматом», нам всем что-то кажется

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о победе над «Ростовом» и незасчитанном взятии ворот гостей.

Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

с 3-й Песчаной улицы.

— Мы одержали сегодня заслуженную победу, — начал Гончаренко послематчевую пресс-конференцию. — Нам надо было правильно понимать, каким образом атаковать против команды, которая глубоко и большими силами обороняется. Одним из вариантов, чтобы заставить игру раскрыться, является быстрый гол. Когда мы забили, игра пошла на встречных курсах. В этой ситуации нам было не то, что легче, просто мы уже тратили меньше сил. Во втором тайме пошли быстрые атаки, и мы могли забить еще. Тем не менее, мы довольны победой.

— Во втором тайме был момент, когда казалось, что мяч пересек линию. Был ли гол?

— Нам всем кажется, после того, что было с «Ахматом». (Грозненцы забили победный гол в ворота ЦСКА в гостевом матче 8-го тура после того, как мяч вышел за пределы поля. — Прим. «СЭ»).

— Уже думали о составе на кубковый матч с «Авангардом»? На выезд поедут игроки основного состава или будете использовать молодежью?

— Поедет часть молодых ребят и часть тех, кто у нас меньше задействован. Думаю, что это будет вполне боеспособный состав.

У меня есть одно пожелание. Вчера мы читали интервью Романа Бабаева (гендиректора ЦСКА. — Прим. «СЭ»), и прозвучала такая фраза, как будто я даю только два интервью в год. Доля правды в этом есть, тем не менее, никому не запрещается задавать какие-то вопросы. После игры у вас нет вопросов, а потом каждый требует какого-то эксклюзива. Здесь я могу вам дать пятнадцать-двадцать минут и ответить на какие-то вопросы. Но их нет. Тогда не ждите, что будет какой-то эксклюзив. Он будет только по итогам осенней части сезона и всего чемпионата. В другое время я не вижу смысла говорить, потому что вы можете задавать вопросы, как до игры, так и после, но вы этим не пользуетесь.

Леонид КУЧУК, главный тренер «Ростова».

— Чем вызвана замена на вратарской позиции? И подведите общий итог матча с ЦСКА.

— Это мой выбор. Абаев в трех или четырех ситуациях нас выручил. Кроме Абаева есть Сергей Песьяков. В квалификации обоих голкиперов я не сомневаюсь.

Что касается игры, ее ход меня, естественно, не устроил. Первый тайм мы проиграли 0:1. Штрафной был получен вдалеке от ворот, на боковой. Мяч подали, и произошло нарушение игровой дисциплины, после чего нам забили. В дальнейшем ход встречи был продиктован этим: мы постарались сыграть на победу, ни на ничью. Начали отодвигать соперника от своих ворот, но в то же время стали пропускать быстрые встречные атаки. Не успевали закрывать. Я быстро сделал преднамеренную замену, потому что меня не устраивал ход игры, связанный с атакой.