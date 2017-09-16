ФК «Ростов» на выезде всухую проиграл ЦСКА — 2:0
Голы донской команде забили Василий Березуцкий и Витиньо.
«Ростов» проиграл ЦСКА в матче 10-го тура РФПЛ, сообщает сайт донской команды.
Игра состоялась 16 сентября на московском стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Голы забили: Василий Березуцкий — на 30-й минуте и Витиньо (полное имя Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос) — на 68-й минуте матча.
С 19-ю очками ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице. «Ростов» с 16-ю очками переместился на пятую.
Ростовская молодёжка уступила соперникам из ЦСКА с разгромным счётом 4:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter