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16 сентября 2017, 21:56 | Футбол: Премьер-лига | АиФ Ростов-на-Дону

ФК «Ростов» на выезде всухую проиграл ЦСКА — 2:0

Голы донской команде забили Василий Березуцкий и Витиньо.

«Ростов» проиграл ЦСКА в матче 10-го тура РФПЛ, сообщает сайт донской команды.

Игра состоялась 16 сентября на московском стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голы забили: Василий Березуцкий — на 30-й минуте и Витиньо (полное имя Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос) — на 68-й минуте матча.

С 19-ю очками ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице. «Ростов» с 16-ю очками переместился на пятую.

Ростовская молодёжка уступила соперникам из ЦСКА с разгромным счётом 4:0.
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