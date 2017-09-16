«Ростов» проиграл ЦСКА в матче 10-го тура РФПЛ, сообщает сайт донской команды.

Игра состоялась 16 сентября на московском стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голы забили: Василий Березуцкий — на 30-й минуте и Витиньо (полное имя Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос) — на 68-й минуте матча.

С 19-ю очками ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице. «Ростов» с 16-ю очками переместился на пятую.

Ростовская молодёжка уступила соперникам из ЦСКА с разгромным счётом 4:0.