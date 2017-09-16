Футболист «Динамо» Панченко выбыл до конца года из-за травмы колена

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Панченко получил травму и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1) в пятницу. Футболист покинул поле на носилках.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 15.09.2017, 19:30 1:0 Арсенал Т Динамо М

«У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоит уточнение диагноза в итальянской клинике “Вилла Стюарт” и операция. В этом году Кирилл уже не поможет “Динамо”, мы ждем его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона», — говорится в сообщении.

Панченко выступает за «Динамо» с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.