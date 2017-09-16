Футболисты ЦСКА и «Ростова» не стали общаться с прессой после матча 10-го тура ЧР

Часть футболистов молча прошла через микст-зону, а часть игроков покинула стадион через другие выходы.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 16.09.2017, 16:30 2:0 ЦСКА Ростов

Встреча ЦСКА и «Ростова» прошла в субботу на арене армейцев и завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-синих».

Счет в матче открыл Василий Березуцкий, ударом головой поразивший ворота Ильи Абаева на 30-й минуте, удвоил преимущество армейцев на 68-й минуте нападающий Витиньо.