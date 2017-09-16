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16 сентября 2017, 19:31 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты ЦСКА и «Ростова» не стали общаться с прессой после матча 10-го тура ЧР

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Ни один из игроков московского ЦСКА и «Ростова» не стал общаться с прессой после матча 10-го тура чемпионата России по футболу.

Часть футболистов молча прошла через микст-зону, а часть игроков покинула стадион через другие выходы.

Встреча ЦСКА и «Ростова» прошла в субботу на арене армейцев и завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-синих».

Счет в матче открыл Василий Березуцкий, ударом головой поразивший ворота Ильи Абаева на 30-й минуте, удвоил преимущество армейцев на 68-й минуте нападающий Витиньо.

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