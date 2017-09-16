Чемпионский ЦСКА: возвращение? Как армейцы переиграли «Ростов»

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ЧЬЯ ОБОРОНА КРУЧЕ?

Первые ожидания от матча ЦСКА — «Ростов»? Кажется, нулевая ничья во встрече двух классно обороняющихся команд самый вероятный исход — при условии, что не напортачит Виктор Васин. ЦСКА показал мастер-класс в Лиге чемпионов с «Бенфикой», практически не позволив самой забивающей команде чемпионата Португалии бить по воротам из пределов штрафной. Но насколько сложнее повторить достижение с соперником, который действует в схожей манере? «Ростов» отыграл идеально на старте сезона, пропустив всего пять мячей за девять матчей. Исключением стала результативная ничья с «Арсеналом» (2:2). После той игры главный тренер ростовчан Леонид Кучук заявил, что команде не хватило концентрации.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 16.09.2017, 16:30 2:0 ЦСКА Ростов

Похоже, подобная проблема мучила «Ростов» и в первом тайме матча с ЦСКА. Гости не создавали проблем сопернику, и им почти не удавалось выходить на половину поля армейцев.

Не совсем обычной была и атмосфера на трибунах. Еще до игры армейские фанаты призвали почтить память бывшего вратаря красно-синих Сергея Перхуна — 4 сентября ему исполнилось бы 40 лет — десятью минутами молчания.

На трибуне появился огромный баннер «16 лет без 16 номера», на верхнем ярусе разместили другую надпись: «Из ворот в вечность».

Жаль, что красивую акцию все-таки не согласовали со всеми болельщиками ЦСКА. Молчание в итоге продолжалось до 16-й минуты. Но противоположная трибуна начала скандировать «Побеждать!» уже на 12-й минуте. Основная же часть фанатов начала поддержку команды с аплодисментов и мощного заряда: «Сергей Перхун!» именно на 16-й минуте встречи.

Итак, что удалось «Ростову» за первым тайм? Всего лишь пара быстрых контратак, которые легко прерывал Понтус Вернблум. Шведский полузащитник, да и Марио Фернандес, вообще кажутся машинами. Вроде недавно провели изматывающий матч с «Бенфикой», но никакой усталости в их действиях не наблюдается. Бразилец весь первый тайм провел чуть ли не на позиции вингера. ЦСКА играл мощнее весь первый тайм. Но забил лишь со стандарта. После подачи Витиньо мяч в ворота «Ростова» заколотил Василий Березуцкий.

ЦСКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Перед перерывом на матчи сборных армейцы провели не самый удачный отрезок — ничья, три поражения, отсутствие новичков в летнее трансферное окно, а значит и отсутствие решений для усиления игры со скамейки. Но две победы подряд — в Лиге чемпионов над «Бенфикой» и в чемпионате России с «Ростовом» — показали, что у команды не все так катастрофично, как видится со стороны. В стартовом составе начинает выходить молодой Жамалетдинов. Нападающий удивил своим голом португальцев, и теперь получает шанс показать себя в матчах чемпионата.

Получается, прав Кирилл Набабкин, который в интервью пресс-службе ЦСКА заявил, что миллиона «Зенита» — хорошо, но стратегия армейцев ничем не хуже. Да, тактика ветераны+молодежь+несколько классных мастеров может давать результат.

ЧТО С РОССИЙСКИМИ ИГРОКАМИ «РОСТОВА»?

Не так давно все хором хвалили нападающего ростовчан Владимира Дядюна за самоотверженность, заряженность на борьбу, желание быть полезным в командой игре. На этот раз матч для форварда сложился неудачно. Как и для двух других российских футболистов Могилевца и Ионова. Все трое были заменены до 60-й минуты. Вот так стремительно Леонид Кучук отреагировал на первый пропущенный гол. Почему ушли именно «паспортисты»? Не вошли в игру и не выполняли тактические установки? Вряд ли дело в усталости. Впрочем, замены «Ростову» не сильно помогли. ЦСКА сыграл железно в обороне и забил второй гол — отличился Витиньо. Бразилец в этом матче стал одним из лучших, записал себе в статистику гол+пас.