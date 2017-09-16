Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31028041/
16 сентября 2017, 18:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Ростова» и вернулся на третье место

В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле нанес поражение «Ростову» — 2:0.

В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле нанес поражение Ростову — 2:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По голу забили Василий Березуцкий и Витинью. Для армейцев победа стала третьей подряд (с учетом всех турниров).

Этот успех позволил команде Виктора Гончаренко подняться на третье место, обойдя «Краснодар». «Ростов», проиграв впервые за последние восемь встреч, идет пятым.

Чемпионат России.

Премьер-лига.

10-й тур.

ЦСКА — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (1:0).

16.09.2017 16:30 основной раунд: 10-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:0 Ростов
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Леонид Кучук
Голы
30′ Василий Березуцкий (Виктор Винисиус Витинью) 24
68′ Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев) 11
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
56′ Александр Головин 17
Понтус Вернблум 3
73′ Алан Дзагоев 10
Бибрас Натхо 66
70′ Виктор Винисиус Витинью 11
Федор Чалов 63
85′ Тимур Жамалетдинов 75
Константин Кучаев 89
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов
3 Мацей Вилюш
5 Матия Бобен
15 Сверрир Ингасон
2 Тимофей Калачев (к)
7 Артур Юсупов 39′
  Алексей Ионов 62′
17 Мусса Думбья
22 Владимир Дядюн 51′
11 Александр Бухаров
18 Павел Могилевец 46′
84 Александр Гацкан 58′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 2
5 Угловые 3
13 Фолы 10
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Главная новость для болельщиков "Спартака"

У "Рубина" большие проблемы

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси