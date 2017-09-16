ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Ростова» и вернулся на третье место
В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле нанес поражение «Ростову» — 2:0.
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По голу забили Василий Березуцкий и Витинью. Для армейцев победа стала третьей подряд (с учетом всех турниров).
Этот успех позволил команде Виктора Гончаренко подняться на третье место, обойдя «Краснодар». «Ростов», проиграв впервые за последние восемь встреч, идет пятым.
Чемпионат России.
10-й тур.
ЦСКА — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (1:0).
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Леонид Кучук
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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