Панченко может пропустить из-за травмы до полугода

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Форвард получил повреждение в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). На 67-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко в попытке сорвать контратаку ударил Панченко по ногам. В результате Кирилла унесли на носилках, а Шевченко получил жёлтую карточку.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 15.09.2017, 19:30 1:0 Арсенал Т Динамо М

«У Панченко подозрение на повреждение передней крестообразной связки колена. Есть проблемы с частичной травмой сустава. Сейчас думаем, где провести операцию. Она возможна в ближайшие дни. Срок восстановления при этом может составить до полугода», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.