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16 сентября 2017, 18:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Панченко может пропустить из-за травмы до полугода

Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о травме и примерных сроках восстановления нападающего Кирилла Панченко.

Врач московского Динамо Александр Ярдошвили рассказал о травме и примерных сроках восстановления нападающего Кирилла <span class=error>Панченко</span>. Увеличить
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Форвард получил повреждение в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). На 67-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко в попытке сорвать контратаку ударил Панченко по ногам. В результате Кирилла унесли на носилках, а Шевченко получил жёлтую карточку.

«У Панченко подозрение на повреждение передней крестообразной связки колена. Есть проблемы с частичной травмой сустава. Сейчас думаем, где провести операцию. Она возможна в ближайшие дни. Срок восстановления при этом может составить до полугода», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

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