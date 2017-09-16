Панченко может пропустить из-за травмы до полугода
Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о травме и примерных сроках восстановления нападающего Кирилла Панченко.
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Форвард получил повреждение в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). На 67-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко в попытке сорвать контратаку ударил Панченко по ногам. В результате Кирилла унесли на носилках, а Шевченко получил жёлтую карточку.
«У Панченко подозрение на повреждение передней крестообразной связки колена. Есть проблемы с частичной травмой сустава. Сейчас думаем, где провести операцию. Она возможна в ближайшие дни. Срок восстановления при этом может составить до полугода», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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