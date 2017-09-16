Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31027967/
16 сентября 2017, 18:18 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Рубина» победили «Урал» в матче 10-го тура молодежного первенства России

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле победили екатеринбургский «Урал» в матче 10-го тура молодежного первенства России.

Субботняя игра в Казани завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Дубль в составе «Рубина» сделал Даниил Макеев (18-я и 64-я минуты), еще один гол на счету Никиты Голдобина (32). У гостей отличился Александр Галимов (21).

Матч основных составов команд состоится в Казани в воскресенье.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов