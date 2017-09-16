Футболисты «Рубина» победили «Урал» в матче 10-го тура молодежного первенства России
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле победили екатеринбургский «Урал» в матче 10-го тура молодежного первенства России.
Субботняя игра в Казани завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Дубль в составе «Рубина» сделал Даниил Макеев (18-я и 64-я минуты), еще один гол на счету Никиты Голдобина (32). У гостей отличился Александр Галимов (21).
Матч основных составов команд состоится в Казани в воскресенье.
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