Семин: Травмированный футболист «Локомотива» Маргасов скоро вернется в общую группу

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25-летний защитник получил травму 18 августа в матче молодежного первенства России против «Спартака» (1:3).

«Маргасов сейчас уже занимается с тренером по физической подготовке и скоро должен вернуться в общую группу», — сказал Семин.

Маргасов является воспитанником самарской школы футбола. За «Локомотив» он выступает с зимы этого года, перейдя в состав железнодорожников из самарских «Крыльев Советов». В прошлом сезоне защитник сыграл за «Локомотив» два матча в чемпионате страны и одну игру в Кубке России. В текущем сезоне на его счету четыре встречи в молодежном первенстве.