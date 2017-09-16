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16 сентября 2017, 18:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Головин не поможет ЦСКА в матче с «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин пропустит матч 11-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» 23 сентября.

Полузащитник ЦСКА Александр <span class=error>Головин</span> пропустит матч 11-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с Динамо 23 сентября. Увеличить
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21-летний футболист на 56-й минуте матча 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» получил жёлтую карточку, ставшую для него четвёртой в нынешнем первенстве.

Таким образом, Головин не сможет помочь ЦСКА в игре следующего тура из-за перебора жёлтых карточек.

В нынешнем сезоне на счету хавбека два гола и одна голевая передача в 10 матчах чемпионата России.

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