Головин не поможет ЦСКА в матче с «Динамо»
Полузащитник ЦСКА Александр Головин пропустит матч 11-го тура российской
Премьер-Лиги с «Динамо» 23 сентября.
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21-летний футболист на 56-й минуте матча 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» получил жёлтую карточку, ставшую для него четвёртой в нынешнем первенстве.
Таким образом, Головин не сможет помочь ЦСКА в игре следующего тура
В нынешнем сезоне на счету хавбека два гола и одна голевая передача в 10 матчах чемпионата России.
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