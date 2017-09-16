Мельгарехо и Давыдов не полетели со «Спартаком» на матч с «Тосно»
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Санкт-Петербург на матч 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» отправились 21 футболист «Спартака».
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В распоряжении главного тренера Массимо Карреры: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Георгий Тигиев, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Луиз Адриано и Педро Роша.
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Матч «Тосно» — «Спартак» состоится в воскресенье, 17 сентября, на стадионе «Петровский». Начало — в 13:00 мск.
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