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16 сентября 2017, 17:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики ЦСКА посвятили перфоманс памяти Перхуна

Болельщики ЦСКА перед началом домашнего матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» почтили память бывшего голкипер команды Сергея Перхуна.

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Фанаты «армейцев» вывесили огромный баннер с изображением Перхуна и надписью «16 лет без 16-го номера».

Ранее объединение фанатов ЦСКА RBWorld призвало болельщиков, которые посетят матч, провести стартовые 10 минут первого тайма в тишине, чтобы почтить память Перхуна.

18 августа 2001 года в матче с «Анжи» в Махачкале при столкновении в прыжке головами на выходе за пределы штрафной площадки, с нападающим Будуном Будуновым Перхун получил серьёзную травму головы. 28 августа вратарь скончался в московском институте нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.

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