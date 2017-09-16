Болельщики ЦСКА посвятили перфоманс памяти Перхуна

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Фанаты «армейцев» вывесили огромный баннер с изображением Перхуна и надписью «16 лет без 16-го номера».

Ранее объединение фанатов ЦСКА RBWorld призвало болельщиков, которые посетят матч, провести стартовые 10 минут первого тайма в тишине, чтобы почтить память Перхуна.

18 августа 2001 года в матче с «Анжи» в Махачкале при столкновении в прыжке головами на выходе за пределы штрафной площадки, с нападающим Будуном Будуновым Перхун получил серьёзную травму головы. 28 августа вратарь скончался в московском институте нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.