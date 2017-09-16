5 причин поражения «Динамо» в матче против «Арсенала»
Кризис в «Динамо» продолжает мешать выбраться из подвала турнирной таблицы. В матче с «Арсеналом» ничего хорошего так и не случилось. И на это есть комплекс причин, некоторые из которых тянутся еще с прошлого сезона.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Перед началом сезона в своем материале, прогнозируя как сложится сезон, оптимистично предположил, что «Динамо» может преподнести сюрприз, вернувшись в РФПЛ. Так и произошло, но только с обратной стороны. Сыграв вничью со «Спартаком»
Пропасть между РФПЛ и ФНЛ
Уже в середине сезона в ФНЛ «Динамо» обозначило кто выходит с первого места в РФПЛ и казалось, что москвичи могут выглядеть
И понятна цель на сезон закрепится и не вылететь. При этом иной раз именно на постановке цели такого плана: «лишь бы удержаться в РФПЛ», многие команды и погорели. А тут еще и мысль что на голову выше всех были в ФНЛ, значит и в
Безальтернативность Панченко и странные моменты трансферной компании
На чем основывались мысли о хорошем состоянии «Динамо» всем известно — это Кирилл Панченко. Став в прошлом сезоне бомбардиром ФНЛ с 24 голами, он давал надежду, что в
Только от этого москвичам ни тепло ни холодно, уровня Панченко игроков в команде в принципе нет, и если не идет игра у главной звезды
Панченко — это победа менеджмента «Динамо», его получилось удержать и выкупив у ЦСКА
Бечирайность «Динамо»
Игра и нахождение Бечирая в составе
Вот таким симулирующим, как «Бечирай», и предстала команда в этом сезоне. Зачем вышла в РФПЛ, зачем покупала непонятных легов, зачем доверяет малоэффективным легионерам? Вопросов много, ответов ни одного. Вряд ли было бы хуже, выпуская своих игроков. Кстати в матче результативная ошибка, приведшая к голу на счету Хольмена, хорошая техника которого не справилась с выносом мяча из своей штрафной в простой ситуации.
Тренерский класс
Бечирай понятно ни в чем не виноват, играет как может, да и не он один создает столь невыразительную игру
Оппонентом же был матерый тренер, делающий симпатичные и грозные команды из любых игроков с любыми ресурсами. Вот говорят бывает класс команды выше, а тут был класс тренера выше. Божович легко переиграл прежде всего в центре поля московскую команду, и хорошим расшатыванием флангов «Динамо». Что в конечном счете и привело к взятию ворот. А после гола так и вообще поступил мудро, в меру засушив игру не позволил ничего создать у своих ворот. Его команда без головы не бежала в атаки, хотя и могла увеличивать счет не единожды. Хорошо, что такой тренер вернулся в РФПЛ. При этом ведь не скажешь, что состав Арсенала кардинально лучше москвичей.
Альварес, Беляев и просто хороший Арсенал
Да и самая главная причина проигрыша «Динамо» в том, что «Арсенал» был лучше во всех компонентах, и с удачей был на короткой ноге. А уж, настоящим спасителем и злым гением Бечирая выступил Альварес, сыгравший в опасном моменте просто блестяще.
Удар же Беляева застал врасплох вратаря
На фланге атаки блистал Михаил Александров, затерзавший защитников Динамо. Молодой игрок показал себя очень хорошо и приглянулся в этой игре своей скоростью, напором и техникой. Но лучшим был сегодня у туляков это фактурный Сунзу, снимал с головы нападающих мячи, перехватывал и выжигал штрафную. Победа над Динамо большая заслуга именно его игры в центре штрафной и на подступах к ней.
А «Динамо» было явно слабее и непонятно за счет чего хотело обыграть «Арсенал», если конечно хотело. Может план был, как на игру с «Зенитом», не пропустить и увезти ничью. И если это действительно так, то у московской команды кризис жанра. И им либо надо менять стилистику своей футбольной повести, либо менять автора, который это произведение сейчас откровенно плохо пишет. Что из этого случится раньше непонятно, но
|15.09.2017 19:30
|Зрители 12450
|основной раунд: 10-й тур
|Арсенал
|Миодраг Божович
|Юрий Калитвинцев
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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