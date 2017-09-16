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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31027022/
16 сентября 2017, 16:09 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

5 причин поражения «Динамо» в матче против «Арсенала»

Кризис в «Динамо» продолжает мешать выбраться из подвала турнирной таблицы. В матче с «Арсеналом» ничего хорошего так и не случилось. И на это есть комплекс причин, некоторые из которых тянутся еще с прошлого сезона.

Кризис в Динамо продолжает мешать выбраться из подвала турнирной таблицы. Увеличить
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Перед началом сезона в своем материале, прогнозируя как сложится сезон, оптимистично предположил, что «Динамо» может преподнести сюрприз, вернувшись в РФПЛ. Так и произошло, но только с обратной стороны. Сыграв вничью со «Спартаком» бело-голубые как будто выполнили цель на сезон и затем бросили играть. Перед матчем с «Арсеналом» именно хозяева, а не москвичи выглядели фаворитом этой игры, набрав неплохой ход в предыдущих матчах. А вот московская команда продолжает падение по турнирной таблице, и еще не все игры в туре закончились. Пять причин проигрыша «Арсеналу».

Пропасть между РФПЛ и ФНЛ

Уже в середине сезона в ФНЛ «Динамо» обозначило кто выходит с первого места в РФПЛ и казалось, что москвичи могут выглядеть более-менее прилично. Получилось немного иначе, чемпионат еще не закончился, а бело-голубые уже близки к зоне вылета и ФНЛ снова замаячила неприятной перспективой. Получается у нас настолько огромная разница между главной и ближайшей лигой, что доминирующие динамовцы выглядят серо и убого на фоне отнюдь не самых сильных команд. Тот же «Тосно» интереснее смотрится, хотя и проиграл первое место «Динамо» в лиге ниже.

И понятна цель на сезон закрепится и не вылететь. При этом иной раз именно на постановке цели такого плана: «лишь бы удержаться в РФПЛ», многие команды и погорели. А тут еще и мысль что на голову выше всех были в ФНЛ, значит и в премьер-лиге будем не хуже многих. Однако реальность оказалась жестокой. Разница между двумя лигами настолько существенна, что предпоследнее место прошлого сезона РФПЛ практически не дав шансов обыгрывает чемпиона ФНЛ. И скорее всего в плане подготовки команды могли быть ошибки, от ощущения достойной игры в прошлом сезоне.

Безальтернативность Панченко и странные моменты трансферной компании

На чем основывались мысли о хорошем состоянии «Динамо» всем известно — это Кирилл Панченко. Став в прошлом сезоне бомбардиром ФНЛ с 24 голами, он давал надежду, что в премьер-лиге тоже поможет тащить команду или хотя бы не позволить вылететь. И статистика его хороша: 4 гола «Динамо» из 9 забил Кирилл — это четвертый показатель среди бомбардиров в чемпионате.

Только от этого москвичам ни тепло ни холодно, уровня Панченко игроков в команде в принципе нет, и если не идет игра у главной звезды бело-голубых, то команда начинает испытывать проблемы. Панченко не только хорош в нападении, он еще и классическая «девятка», разгоняет атаки и раздает пасы. В общем конструирует атаки своей команды. И когда на 68 минуте, при счете 1:0 в пользу «Арсенала», Кирилл получил травму и был заменен, стало понятно, что у москвичей почти не осталось шансов. Это и подтвердил Вандерсон, вышедший на замену Панченко так, что и особых моментов для того чтобы отыграться не создал.

Панченко — это победа менеджмента «Динамо», его получилось удержать и выкупив у ЦСКА бело-голубые дали себе надежду на следующий сезон. Одновременно с победой, в случае с Панченко, в остальных трансферах особо не преуспели динамовцы, один Самба Соу неплохо выглядит, а остальные пока ничем и не запомнились. При дефиците бюджета, проблемами в составе руководство делает странный ход — отпускает Ионова свободным агентом в «Ростов». Это детективная история, когда игрока уступающего по уровню игры только Панченко так легко теряют. И это еще сейчас все меньше и меньше вспоминают многомиллионного контрактника Погребняка, который даже в состав не проходит. А получает больше, чем полсостава команды стоит. Хотя вон Бечирай один гол забил в сезоне, и радуется, находясь в основе. Думается, что Павел даже, хромая на одной ноге был бы не хуже странного форварда бело-голубых. К слову, который сегодня мог решить игру, но то ли случай, то ли хорошая техника не позволила забить в двухсотпроцентном моменте.

Бечирайность «Динамо»

Игра и нахождение Бечирая в составе бело-голубых олицетворение всего клуба. Играет не лучше многих и однозначно занимает место любого молодого россиянина. Любой легионер должен быть лучше российского игрока и тогда по праву может играть в составе клуба РФПЛ. Но в «Динамо» абсолютно другие мысли. Лучше будем платить нормальные деньги неэффективному легионеру, а не выпустим своего воспитанника. Неужели кто-то может быть хуже постоянно падающего, симулирующего и нарушающего игрока.

Вот таким симулирующим, как «Бечирай», и предстала команда в этом сезоне. Зачем вышла в РФПЛ, зачем покупала непонятных легов, зачем доверяет малоэффективным легионерам? Вопросов много, ответов ни одного. Вряд ли было бы хуже, выпуская своих игроков. Кстати в матче результативная ошибка, приведшая к голу на счету Хольмена, хорошая техника которого не справилась с выносом мяча из своей штрафной в простой ситуации.

Тренерский класс

Бечирай понятно ни в чем не виноват, играет как может, да и не он один создает столь невыразительную игру бело-голубых. Чем сегодня занимался тренер «Динамо» тоже мало понятно. Казалось, после матча со «Спартаком», где он полностью переиграл в конце матча своего звездного коллегу из Италии, зажглась новая тренерская звездочка. При этом как зажглась, так и потухла. Скучная расстановка 4−4−2 и такая же скучная игра против «Арсенала» с поперечным перекатыванием мяча, да удивительно неточными забросами вперед, легко читались канонирами и также легко пресекались без особых проблем. Один момент Бечирая и хороший удар Сапеты. Как собирались выигрывать непонятно.

Оппонентом же был матерый тренер, делающий симпатичные и грозные команды из любых игроков с любыми ресурсами. Вот говорят бывает класс команды выше, а тут был класс тренера выше. Божович легко переиграл прежде всего в центре поля московскую команду, и хорошим расшатыванием флангов «Динамо». Что в конечном счете и привело к взятию ворот. А после гола так и вообще поступил мудро, в меру засушив игру не позволил ничего создать у своих ворот. Его команда без головы не бежала в атаки, хотя и могла увеличивать счет не единожды. Хорошо, что такой тренер вернулся в РФПЛ. При этом ведь не скажешь, что состав Арсенала кардинально лучше москвичей.

Альварес, Беляев и просто хороший Арсенал

Да и самая главная причина проигрыша «Динамо» в том, что «Арсенал» был лучше во всех компонентах, и с удачей был на короткой ноге. А уж, настоящим спасителем и злым гением Бечирая выступил Альварес, сыгравший в опасном моменте просто блестяще.

Удар же Беляева застал врасплох вратаря бело-голубых, хотя и не выглядел неберущимся. Слухи о трансфере в «Спартак» в летнее окно походу мотивируют даже лучше, чем сам переход. И если продолжит в том же духе этот переход может и не будет выглядеть таким невероятным.

На фланге атаки блистал Михаил Александров, затерзавший защитников Динамо. Молодой игрок показал себя очень хорошо и приглянулся в этой игре своей скоростью, напором и техникой. Но лучшим был сегодня у туляков это фактурный Сунзу, снимал с головы нападающих мячи, перехватывал и выжигал штрафную. Победа над Динамо большая заслуга именно его игры в центре штрафной и на подступах к ней.

А «Динамо» было явно слабее и непонятно за счет чего хотело обыграть «Арсенал», если конечно хотело. Может план был, как на игру с «Зенитом», не пропустить и увезти ничью. И если это действительно так, то у московской команды кризис жанра. И им либо надо менять стилистику своей футбольной повести, либо менять автора, который это произведение сейчас откровенно плохо пишет. Что из этого случится раньше непонятно, но бело-голубым надо срочно что-то делать.

15.09.2017 19:30 Зрители 12450 основной раунд: 10-й тур Арсенал
Арсенал Т 1:0 Динамо М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Миодраг Божович Юрий Калитвинцев
Голы
17′ Максим Беляев (М. Александров) 6
Составы
Владимир Габулов (к) 30
90+4′ Кирилл Комбаров 9
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Михаил Александров 77
67′ Игорь Шевченко 88
Александру Бурчану 55
79′ Илья Максимов 87
Сергей Ткачев 11
86′ Лука Джорджевич 18
Федерико Иван Расич 19
90′ Горан Чаушич 20
Александр Денисов 71
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 44′
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников
23 Антон Соснин 24′
21 Фатош Бечирай
41 Александр Сапета
4 Владимир Рыков 42′
44 Тони Шуньич
8 Кирилл Панченко 68′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
6 Хали Тьям 45′
10 Александр Зотов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
11 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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