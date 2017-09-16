5 причин поражения «Динамо» в матче против «Арсенала»

Перед началом сезона в своем материале, прогнозируя как сложится сезон, оптимистично предположил, что «Динамо» может преподнести сюрприз, вернувшись в РФПЛ. Так и произошло, но только с обратной стороны. Сыграв вничью со «Спартаком» бело-голубые как будто выполнили цель на сезон и затем бросили играть. Перед матчем с «Арсеналом» именно хозяева, а не москвичи выглядели фаворитом этой игры, набрав неплохой ход в предыдущих матчах. А вот московская команда продолжает падение по турнирной таблице, и еще не все игры в туре закончились. Пять причин проигрыша «Арсеналу».

Пропасть между РФПЛ и ФНЛ

Уже в середине сезона в ФНЛ «Динамо» обозначило кто выходит с первого места в РФПЛ и казалось, что москвичи могут выглядеть более-менее прилично. Получилось немного иначе, чемпионат еще не закончился, а бело-голубые уже близки к зоне вылета и ФНЛ снова замаячила неприятной перспективой. Получается у нас настолько огромная разница между главной и ближайшей лигой, что доминирующие динамовцы выглядят серо и убого на фоне отнюдь не самых сильных команд. Тот же «Тосно» интереснее смотрится, хотя и проиграл первое место «Динамо» в лиге ниже.

И понятна цель на сезон закрепится и не вылететь. При этом иной раз именно на постановке цели такого плана: «лишь бы удержаться в РФПЛ», многие команды и погорели. А тут еще и мысль что на голову выше всех были в ФНЛ, значит и в премьер-лиге будем не хуже многих. Однако реальность оказалась жестокой. Разница между двумя лигами настолько существенна, что предпоследнее место прошлого сезона РФПЛ практически не дав шансов обыгрывает чемпиона ФНЛ. И скорее всего в плане подготовки команды могли быть ошибки, от ощущения достойной игры в прошлом сезоне.

Безальтернативность Панченко и странные моменты трансферной компании

На чем основывались мысли о хорошем состоянии «Динамо» всем известно — это Кирилл Панченко. Став в прошлом сезоне бомбардиром ФНЛ с 24 голами, он давал надежду, что в премьер-лиге тоже поможет тащить команду или хотя бы не позволить вылететь. И статистика его хороша: 4 гола «Динамо» из 9 забил Кирилл — это четвертый показатель среди бомбардиров в чемпионате.

Только от этого москвичам ни тепло ни холодно, уровня Панченко игроков в команде в принципе нет, и если не идет игра у главной звезды бело-голубых, то команда начинает испытывать проблемы. Панченко не только хорош в нападении, он еще и классическая «девятка», разгоняет атаки и раздает пасы. В общем конструирует атаки своей команды. И когда на 68 минуте, при счете 1:0 в пользу «Арсенала», Кирилл получил травму и был заменен, стало понятно, что у москвичей почти не осталось шансов. Это и подтвердил Вандерсон, вышедший на замену Панченко так, что и особых моментов для того чтобы отыграться не создал.

Панченко — это победа менеджмента «Динамо», его получилось удержать и выкупив у ЦСКА бело-голубые дали себе надежду на следующий сезон. Одновременно с победой, в случае с Панченко, в остальных трансферах особо не преуспели динамовцы, один Самба Соу неплохо выглядит, а остальные пока ничем и не запомнились. При дефиците бюджета, проблемами в составе руководство делает странный ход — отпускает Ионова свободным агентом в «Ростов». Это детективная история, когда игрока уступающего по уровню игры только Панченко так легко теряют. И это еще сейчас все меньше и меньше вспоминают многомиллионного контрактника Погребняка, который даже в состав не проходит. А получает больше, чем полсостава команды стоит. Хотя вон Бечирай один гол забил в сезоне, и радуется, находясь в основе. Думается, что Павел даже, хромая на одной ноге был бы не хуже странного форварда бело-голубых. К слову, который сегодня мог решить игру, но то ли случай, то ли хорошая техника не позволила забить в двухсотпроцентном моменте.

Бечирайность «Динамо»

Игра и нахождение Бечирая в составе бело-голубых олицетворение всего клуба. Играет не лучше многих и однозначно занимает место любого молодого россиянина. Любой легионер должен быть лучше российского игрока и тогда по праву может играть в составе клуба РФПЛ. Но в «Динамо» абсолютно другие мысли. Лучше будем платить нормальные деньги неэффективному легионеру, а не выпустим своего воспитанника. Неужели кто-то может быть хуже постоянно падающего, симулирующего и нарушающего игрока.

Вот таким симулирующим, как «Бечирай», и предстала команда в этом сезоне. Зачем вышла в РФПЛ, зачем покупала непонятных легов, зачем доверяет малоэффективным легионерам? Вопросов много, ответов ни одного. Вряд ли было бы хуже, выпуская своих игроков. Кстати в матче результативная ошибка, приведшая к голу на счету Хольмена, хорошая техника которого не справилась с выносом мяча из своей штрафной в простой ситуации.

Тренерский класс

Бечирай понятно ни в чем не виноват, играет как может, да и не он один создает столь невыразительную игру бело-голубых. Чем сегодня занимался тренер «Динамо» тоже мало понятно. Казалось, после матча со «Спартаком», где он полностью переиграл в конце матча своего звездного коллегу из Италии, зажглась новая тренерская звездочка. При этом как зажглась, так и потухла. Скучная расстановка 4−4−2 и такая же скучная игра против «Арсенала» с поперечным перекатыванием мяча, да удивительно неточными забросами вперед, легко читались канонирами и также легко пресекались без особых проблем. Один момент Бечирая и хороший удар Сапеты. Как собирались выигрывать непонятно.

Оппонентом же был матерый тренер, делающий симпатичные и грозные команды из любых игроков с любыми ресурсами. Вот говорят бывает класс команды выше, а тут был класс тренера выше. Божович легко переиграл прежде всего в центре поля московскую команду, и хорошим расшатыванием флангов «Динамо». Что в конечном счете и привело к взятию ворот. А после гола так и вообще поступил мудро, в меру засушив игру не позволил ничего создать у своих ворот. Его команда без головы не бежала в атаки, хотя и могла увеличивать счет не единожды. Хорошо, что такой тренер вернулся в РФПЛ. При этом ведь не скажешь, что состав Арсенала кардинально лучше москвичей.

Альварес, Беляев и просто хороший Арсенал

Да и самая главная причина проигрыша «Динамо» в том, что «Арсенал» был лучше во всех компонентах, и с удачей был на короткой ноге. А уж, настоящим спасителем и злым гением Бечирая выступил Альварес, сыгравший в опасном моменте просто блестяще.

Удар же Беляева застал врасплох вратаря бело-голубых, хотя и не выглядел неберущимся. Слухи о трансфере в «Спартак» в летнее окно походу мотивируют даже лучше, чем сам переход. И если продолжит в том же духе этот переход может и не будет выглядеть таким невероятным.

На фланге атаки блистал Михаил Александров, затерзавший защитников Динамо. Молодой игрок показал себя очень хорошо и приглянулся в этой игре своей скоростью, напором и техникой. Но лучшим был сегодня у туляков это фактурный Сунзу, снимал с головы нападающих мячи, перехватывал и выжигал штрафную. Победа над Динамо большая заслуга именно его игры в центре штрафной и на подступах к ней.