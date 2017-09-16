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16 сентября 2017, 16:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч 10-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».

Стали известны стартовые составы ЦСКА и Ростова на матч 10-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> который пройдёт на стадионе <span class=error>ВЭБ</span> Арена. Увеличить
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ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Марио Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Набабкин, Натхо, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов, Чалов, Оланаре.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, Юсупов, Могилевец, Дядюн.

Запасные: Песьяков, Гошев, Макеев, Гацкан, Киреев, Байрамян, Зуев, Думбия, Маер, Кинтеро, Бухаров, Шомуродов.

Начало — в 16:30 мск.

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