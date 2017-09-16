ЦСКА — «Ростов»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч 10-го тура российской
Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».
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ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Марио Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Набабкин, Натхо, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов, Чалов, Оланаре.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, Юсупов, Могилевец, Дядюн.
Запасные: Песьяков, Гошев, Макеев, Гацкан, Киреев, Байрамян, Зуев, Думбия, Маер, Кинтеро, Бухаров, Шомуродов.
Начало — в 16:30 мск.
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