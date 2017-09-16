Фанаты ЦСКА проведут первые 10 минут матча с «Ростовом» в тишине в память о Перхуне

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Таким образом поклонники армейцев намерены почтить память бывшего вратаря красно-синих Сергея Перхуна, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет.

Напомним, причиной смерти голкипера стала травма, полученная во время матча 22-го тура чемпионата России 2001 года против «Анжи» (0:0) в столкновении с нападающим махачкалинцев Будуном Будуновым.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня. Начало игры — 16.30 по московскому времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">❗Уважаемые болельщики ЦСКА! <br>Просим вас провести первые 10 минут матча <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2?src=hash">#ЦСКАростов</a> в тишине в память о Сергее Перхуне! <a href="https://t.co/aPSkav3stj">pic.twitter.com/aPSkav3stj</a></p>— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) <a href="https://twitter.com/RBWorldorg/status/908979505016000513">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>