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16 сентября 2017, 13:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Фанаты ЦСКА проведут первые 10 минут матча с «Ростовом» в тишине в память о Перхуне

Объединение фанатов ЦСКА RB World призвало болельщиков, которые посетят матч 10-го тура чемпионата России против «Ростова», провести стартовые 10 минут первого тайма в тишине.

Объединение фанатов ЦСКА RB World призвало болельщиков которые посетят матч 10-го тура чемпионата России против Ростова провести стартовые 10 минут первого тайма в тишине. Увеличить
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Таким образом поклонники армейцев намерены почтить память бывшего вратаря красно-синих Сергея Перхуна, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет.

Напомним, причиной смерти голкипера стала травма, полученная во время матча 22-го тура чемпионата России 2001 года против «Анжи» (0:0) в столкновении с нападающим махачкалинцев Будуном Будуновым.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня. Начало игры — 16.30 по московскому времени.

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