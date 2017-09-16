Фанаты ЦСКА проведут первые 10 минут матча с «Ростовом» в тишине в память о Перхуне
Объединение фанатов ЦСКА RB World призвало болельщиков, которые посетят матч 10-го тура чемпионата России против «Ростова», провести стартовые 10 минут первого тайма в тишине.
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Таким образом поклонники армейцев намерены почтить память бывшего вратаря
Напомним, причиной смерти голкипера стала травма, полученная во время матча 22-го тура чемпионата России 2001 года против «Анжи» (0:0) в столкновении с нападающим махачкалинцев Будуном Будуновым.
Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня. Начало игры — 16.30 по московскому времени.
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