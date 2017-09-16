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Форвард получил повреждение в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). На 67-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко, в попытке сорвать контратаку, ударил его по ногам. В результате Панченко унесли на носилках, а Шевченко получил жёлтую карточку.