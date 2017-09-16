Врач «Динамо»: Панченко чувствует себя плохо, понимает — всё серьёзно
Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о характере травмы нападающего Кирилла Панченко.
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Видимо, что-то случилось...
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Форвард получил повреждение в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). На 67-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко, в попытке сорвать контратаку, ударил его по ногам. В результате Панченко унесли на носилках, а Шевченко получил жёлтую карточку.
«Предварительный диагноз: острая травма коленного сустава. Сегодня вечером проведём обследование, завтра утром будет ясность. Если мениск, это один срок — связки, другой. Как себя чувствует Кирилл? Плохо, он сильно расстроен. Человек понимает — есть проблема. Это не
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