Хватит ли у ЦСКА сил против «Ростова»? Главные вопросы о центральном матче тура

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ВОССТАНОВИЛИСЬ ЛИ АРМЕЙЦЫ ПОСЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ?

Во вторник игрой армейцев восхищались во всей России. ЦСКА достаточно неожиданно проявил характер и смог переломить исход встречи Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1). В итоге красно-синие выиграли и заставили скептиков замолчать хотя бы на время. Теперь о шансах россиян на выход из группы престижного турнира не стесняются говорить вслух, а домашнюю игру с «Манчестер Юнайтед» (состоится в конце сентября) никто как планируемое избиение команды Виктора Гончаренко не рассматривает.

Очевидно, что в Лиссабоне ЦСКА потратил очень много сил для необходимого результата. А если учитывать длинный перелет из Португалии в Москву, то, скорее всего, «Ростов» в сегодняшнем матче будет выглядеть намного свежее. На подготовку к игре у Леонида Кучука было на 4 дня больше, чем у Виктора Гончаренко.

ОСТАНОВИТСЯ ЛИ ЖАМАЛЕТДИНОВ?

Главным героем последних двух матчей ЦСКА стал 20-летний Тимур Жамалетдинов. На счету молодого форварда два победных мяча. Сначала юноша принес армейцам победу над «Амкаром» (1:0), а в минувший вторник забил «Бенфике» в Лиге чемпионов.

Скорее всего, сегодня Тимур вновь получит шанс проявить себя. В принципе, других вариантов у Виктора Гончаренко в нападении и нет. Аарон Оланаре пока что просто отбывает номер в России, а Федор Чалов так и смог вернуться на весенний уровень. У Жамалетдинова есть все шансы, чтобы стать главной ударной силой армейцев в текущем чемпионате.

КТО ВЫЙДЕТ В НАПАДЕНИИ «РОСТОВА»?

У «Ростова» с нападением тоже все запутано. Желто-синие в этом сезоне играют в одного форварда, поэтому Леониду Кучуку придется поломать голову, чтобы определиться с тем, кто выйдет впереди против ЦСКА. Выбирать главный тренер желто-синих будет из трех игроков: Элдора Шомуродова, Владимира Дядюна и Александра Бухарова.

Первый в премьер-лиге еще не освоился, поэтому ждать узбека с первых минут не стоит, а вот кандидатуры Дядюна и Бухарова выглядят одинаково привлекательно. Владимир в новом сезоне взялся за голову и доказал окружающим, что завязывать с футболом не собирается, а Александр, наконец, восстановился после мышечной травмы и здорово вышел на замену в прошлом туре, заработав важный пенальти в матче с «Арсеналом».

ДЕБЮТИРУЕТ ЛИ МАКЕЕВ?

Бывший защитник «Спартака» перешел в «Ростов» минувшем летом, но до сих пор не сыграл за желто-синих ни одного матча. Виной этому — травма. По словам Кучука, он очень рассчитывает на Евгения, и хотел выпустить его уже в матче с «Арсеналом», но не сложилось.

Дебют Макеева в матче с ЦСКА вероятен, так как ростовчане продолжают испытывать проблемы с кадрами в обороне. Еще одного центрального защитника в команде так и не появилось, а универсализм экс-спартаковца может оставить на скамейке запасных Матию Бобена, который в игре с туляками выглядел слишком растерянным.

КАКИЕ У КОМАНД АМБИЦИИ?

Сегодняшний матч может дать ответ на вопрос и об амбициях команд на сезон. Победа «Ростова» над ЦСКА позволит желто-синим уже без стеснения говорить о том, что цель на чемпионат — зона еврокубков. Пока что у гостей все идет гладко, но не хватает побед над топ-клубами.

Если же успеха добьются хозяева, то гонка армейцев за лидирующими «Зенитом» и «Локомотивом» продолжится. Вряд ли Виктор Гончаренко против сыграть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне.