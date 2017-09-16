Хватит ли у ЦСКА сил против «Ростова»? Главные вопросы о центральном матче тура
«Советский спорт» — о предстоящей встрече соседей по турнирной таблице.
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ВОССТАНОВИЛИСЬ ЛИ АРМЕЙЦЫ ПОСЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ?
Во вторник игрой армейцев восхищались во всей России. ЦСКА достаточно неожиданно проявил характер и смог переломить исход встречи Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1). В итоге
Очевидно, что в Лиссабоне ЦСКА потратил очень много сил для необходимого результата. А если учитывать длинный перелет из Португалии в Москву, то, скорее всего, «Ростов» в сегодняшнем матче будет выглядеть намного свежее. На подготовку к игре у Леонида Кучука было на 4 дня больше, чем у Виктора Гончаренко.
ОСТАНОВИТСЯ ЛИ ЖАМАЛЕТДИНОВ?
Главным героем последних двух матчей ЦСКА стал 20-летний Тимур Жамалетдинов. На счету молодого форварда два победных мяча. Сначала юноша принес армейцам победу над «Амкаром» (1:0), а в минувший вторник забил «Бенфике» в Лиге чемпионов.
Скорее всего, сегодня Тимур вновь получит шанс проявить себя. В принципе, других вариантов у Виктора Гончаренко в нападении и нет. Аарон Оланаре пока что просто отбывает номер в России, а Федор Чалов так и смог вернуться на весенний уровень. У Жамалетдинова есть все шансы, чтобы стать главной ударной силой армейцев в текущем чемпионате.
КТО ВЫЙДЕТ В НАПАДЕНИИ «РОСТОВА»?
У «Ростова» с нападением тоже все запутано.
Первый в
ДЕБЮТИРУЕТ ЛИ МАКЕЕВ?
Бывший защитник «Спартака» перешел в «Ростов» минувшем летом, но до сих пор не сыграл за
Дебют Макеева в матче с ЦСКА вероятен, так как ростовчане продолжают испытывать проблемы с кадрами в обороне. Еще одного центрального защитника в команде так и не появилось, а универсализм
КАКИЕ У КОМАНД АМБИЦИИ?
Сегодняшний матч может дать ответ на вопрос и об амбициях команд на сезон. Победа «Ростова» над ЦСКА позволит
Если же успеха добьются хозяева, то гонка армейцев за лидирующими «Зенитом» и «Локомотивом» продолжится. Вряд ли Виктор Гончаренко против сыграть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне.
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