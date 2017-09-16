Промес перерос чемпионат России. Но в Англии его «сожрут»?

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Дмитрий СЕЛЮК: «СПАРТАК» БОИТСЯ ЕГО ПРОДАВАТЬ

Представитель Яя Туре уверен: Промесу гораздо легче играть против «Ливерпуля» и «Севильи», чем против «Марибора».

— Промес — хороший футболист. Это раз, — говорит Селюк. — Почему он не проявляет себя в сборной Голландии? Вообще-то вся национальная команда выступает ужасно. И почему виноват только Квинси?

Что касается матча с «Марибором», то, считаю, тренер соперника хорошо подготовился к «Спартаку», выстроил правильную тактику. Против Промеса словенцы действовали грамотно, плотно. Если заметили, красно-белые очень натужно играют с командами, которые действуют от обороны. К сожалению, москвичи не умеют вскрывать насыщенную защиту. Это показала и их стартовая встреча в Лиге чемпионов.

Уверен, Промесу легче забить «Севилье» и «Ливерпулю», чем «Марибору». Англичане и испанцы дадут ему пространство и возможность проявить свои лучшие качества. А как Квинси может убежать в матче со словенцами? Куда разгоняться, если все соперники стоят на своей половине поля? Поэтому голландец и потерялся.

Кроме того, многое зависит от того, с кем ты выходишь на поле. На мой взгляд, некоторые футболисты не соответствуют уровню «Спартака». Поэтому Промесу порой сложно обыграться с партнерами.

Перерос ли он РФПЛ? Очень хороший вопрос. Когда Квинси перешел в «Спартак», получал намного больше, чем раньше. И несколько лет это заставляло его прогрессировать. Но в какой-то момент его должны были продать и подтянуть другого.

Проблема заключается в том, что «Спартак» боится, что в итоге не найдет замену Квинси, потому и держится за него. А он, в свою очередь, уже психологически устал выступать в чемпионате России. Ему это уже не так интересно. Раньше у тебя в соперниках были, например, Халк и Витсель. А сейчас? Посмотрите налево, посмотрите направо…

Соответствует ли Промес уровню «Ливерпуля»? В принципе, он мог бы там заиграть. Клопп пропагандирует быстрый футбол, это подходит голландцу. Но команда уже укомплектована, нужны ли красным новые исполнители?

Дмитрий БУЛЫКИН: «В АНГЛИИ ЕМУ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО»

Бывший нападающий «Аякса», «Твенте» и «Байера» считает, что голландскому форварду пока не хватает стабильности.

— В России Промес уже показал себя во всей красе, — сказал Булыкин. — Правда, ему немного не хватает стабильности. Почему не проявляет себя в сборной? Так все пока ищут свою игру. В «Спартаке» все знают, куда отдавать пас Квинси, в национальной команде еще только налаживаются связи. Так что тут рано делать окончательные выводы.

Почему Промес бледно смотрится в еврокубках? Весь «Спартак» нервничает, поскольку давно не играл в Лиге чемпионов. Не хватает еще уверенности ребятам.

Соответствует ли Промес уровню того же «Ливерпуля»? Невозможно ответить на этот вопрос, пока он там не окажется. Кто знает, может быть, голландец выстрелит в серьезном европейском клубе или же, наоборот, потеряется, сдуется.

Потенциал у Промеса виден. Но в Англии ему будет очень тяжело. Не хватает парню мощи, плюс еще надо поработать над ударом. Хотя если к нему есть интерес у команды английский премьер-лиги, и он сам хочет сам уехать, то все, наверное, возможно. Во всяком случае, пока Квинси, повторю, не достает стабильности на весь сезон.

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «В “ЛИВЕРПУЛЕ” ЕГО СКУШАЮТ ЗА ПЯТЬ КОПЕЕК!»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» назвал Промеса средним футболистом.

— А чему вы удивляетесь? В России много переоцененных футболистов, — считает Канчельскис. — Почему-то Промес не хочет уезжать из «Спартака»… А потому, что на Западе играют в настоящий футбол, а в России — в какой-то детский.

У нас слабый чемпионат! За какие заслуги его должны позвать в европейский клуб? Да, на нашем уровне Квинси выглядит прилично и все кричат — «красавец». Но в играх на международной арене у него возникают проблемы. Ведь неспроста же?

Промес — средний игрок. Вот и все. Ничем не выделяется на серьезном уровне, действует на чистых мячах. Так все умеют. А вот когда голландца начинают прессинговать, сразу проявляется его «ни-че-го»…

Может ли Промес перейти в «Ливерпуль»? Вы смеетесь, что ли? Да его там скушают за пять копеек, просто сожрут! Ну какой «Ливерпуль»?!

Хотя я уже ничему не удивляюсь в футболе. Ведь игрок может перейти в хороший клуб далеко не всегда по спортивному принципу. Агенты крутят, мутят… Тяжело бороться с демонами. В нашем футболе 80 процентов людей — дилетанты. О чем тут еще говорить?

Роман ОРЕЩУК: «СЕЙЧАС ОН НА УРОВНЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИГИ»

Бывший спортивный директор «Динамо» выразил мнение, что Промес перерос чемпионат России, однако не уверен, что готов к выступлениям в Англии.

— Все познается в сравнении. Против «Тосно», «Уфы» и «Урала» он кажется очень сильным футболистом, потому что уровень сопротивления меньше. А в составе сборной Квинси борется с сильнейшими. В матче с французами ему, например, противостоял Матюиди, — рассуждает Орещук. — Не стоит брать в расчет еврокубки. Возможно, сказалось волнение от первого матча в Лиге чемпионов, причем у всей команды, не только у Промеса. С топовыми командами многое не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб. Ведь помимо «Ливерпуля» им интересовались «Эвертон», «Стоук Сити» и «Суонси». Что-то их остановило от покупки.