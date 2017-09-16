ЦСКА сыграет с «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу

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Армейцы опережают ростовчан лишь по большему количеству побед, команды претендуют на места в еврокубках, и победитель встречи поднимется на третье место. Для ЦСКА старт в чемпионате не слишком удался — команда потерпела уже три поражения, тогда как южане под руководством Леонида Кучука выступают даже успешнее, чем год назад, когда «Ростов» Курбана Бердыева занял в итоге шестое место. Кучуку удалось сохранить неуступчивый характер «Ростова», несмотря на серьезное обновление состава.

При этом «Ростов» стал успешно играть в гостях, где показывает пока лучшие в лиге результаты — три победы при двух ничьих. В предыдущем гостевом матче «Ростов» выстоял на поле лидера чемпионата «Зенита» (0:0).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 16.09.2017, 16:30 -:- ЦСКА Ростов

ЦСКА, в свою очередь, на своем стадионе проиграл уже два матча чемпионата — «Локомотиву» (1:2) и «Ахмату» (0:1). В предстоящем матче ожидается противостояние двух белорусских тренеров разных поколений, причем 40-летний Гончаренко добился в тренерской карьере даже большего, чем 58-летний Кучук. Гончаренко шесть раз выиграл с БАТЭ чемпионат Белоруссии, Кучук — столько же раз чемпионат Молдавии во главе «Шерифа». Однако весной Гончаренко завоевал серебро с ЦСКА и вывел армейцев в групповой турнир Лиги чемпионов, тогда как Кучук взял с «Локомотивом» бронзовые медали российского первенства.

Предыдущую игру ЦСКА провел во вторник в Лиссабоне, в стартовом матче Лиги чемпионов, победив португальскую «Бенфику» со счетом 2:1. Вновь победный мяч забил 20-летний форвард Тимур Жамалетдинов, который ранее отличился и в матче чемпионата страны с «Амкаром» (1:0). «Ростов» же в предыдущем туре на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), отыгравшись в концовке благодаря пенальти, реализованному Тимофеем Калачевым.

Матч пройдет на стадионе ЦСКА, начало — 16:30 мск. Главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа.

«Краснодар» в Дагестане

В 19:00 на поле выйдут «Анжи» и «Краснодар». Оставшись без групповой стадии Лиги Европы, «Краснодар» сосредоточился на национальном турнире, где пока преуспевает — две победы подряд и шесть матчей без поражений. Уступил «Краснодар» лишь в гостях «Спартаку», а с возвращением на поле после травмы Федора Смолова начал побеждать. В последних встречах с «Динамо» (2:0) и «Уфой» (1:0) забивал только лучший российский бомбардир двух минувших сезонов.

«Краснодар» занимает третье место в таблице, однако в случае осечки в Дагестане может ее потерять. Хозяева обе свои победы одержали на домашнем поле в Каспийске, с семью очками «Анжи» занимает предпоследнее место. Хотя под руководством нового тренера белоруса Вадима Скрипченко «Анжи» стал прибавлять, клуб победил «Уфу» (1:0) и сыграл в гостях вничью с конкурентом в борьбе за выживание «Тосно» (2:2).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 16.09.2017, 19:00 -:- Анжи Краснодар

Нулевыми ничьими завершились оба матча команд в прошлом сезоне. Очередную встречу на «Анжи-Арене» обслужит судейская бригада во главе с Евгением Турбиным из подмосковного Дмитрова.

10-й тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» победил «Динамо» (1:0). В воскресенье встречаются «СКА-Хабаровск» и «Ахмат», «Тосно» и «Спартак», «Рубин» и «Урал». Завершится тур в понедельник матчами между «Локомотивом» и «Амкаром», а также «Зенитом» и «Уфой».

После девяти туров в чемпионате лидирует «Зенит» — 21 очко. 20 очков набрал «Локомотив», 18 — «Краснодар».