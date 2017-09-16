Дмитрий Парфенов: «Спартак»? Я абсолютно спокоен
Главный тренер «Тосно» в преддверии матча с
красно-белыми, в составе которых он провел лучшие годы футбольной карьеры, дал эксклюзивное интервью «СЭ».
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СРАЗУ ТРИ ИГРОКА ИЗ «ТОСНО» В СБОРНОЙ? Я ВООБЩЕ НЕ УДИВИЛСЯ
— В прошлый раз мы общались с вами перед матчем с «Зенитом». Тогда у «Тосно» еще не было очков, зато с тех пор — две победы и две ничьи. И даже одна сотворенная сенсация. Осваиваетесь в
— Конечно, можно уже об этом говорить. Но могли бы набрать и еще больше. С другой стороны, могли и потерять. Турнир непростой, и имеем то, что имеем.
— Но вы довольны текущими результатами?
— Нет. Не потому, что максималист, а по той причине, что понимаю: в некоторых играх должны были добиваться другого результата.
— Какой матч «Тосно» на старте сезона оцените как самый качественный, когда вы были довольны почти всем?
— Все они получились разными, ведь у нас сильно менялась команда с точки зрения понимания уровня
— Например?
— Хороший футбол показали с «Анжи» и могли бы выиграть. С Хабаровском еще.
— С махачкалинцами «Тосно» пропустил гол после того, как мяч покинул пределы поля. Не разозлились на ошибку судей?
— А я уже после финального свистка узнал об этом на самом деле. В любом случае выбивать мяч на ногу сопернику защитник в том эпизоде не имел права.
— В жизни «Тосно» произошло знаменательное событие. Сразу три футболиста — Шахов, Чернов и Заболотный — получили вызов в сборную. Сильно удивились, когда узнали?
— Вообще не удивился.
— Не было шуток в коллективе, что «Тосно» уже становится базовым клубом сборной?
— Мы же понимаем, что вызывали игроков, с которыми хотели познакомиться поближе для будущего. Так что никакого юмора, все восприняли ситуацию адекватно. В клубе пожелали им продолжать в том же духе. Но факт привлечения сразу трех игроков приятен, ведь это показатель работы и большая заслуга не только ребят, а всей команды.
ЭМОЦИИ ПОЯВЯТСЯ УЖЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА МАТЧА
— Дмитрий Аленичев, когда возглавлял «Арсенал» несколько лет назад, признавался, что сразу после публикации календаря обводил в календаре дату матча со «Спартаком» и очень его ждал. А вы?
— Ничего такого. Я всегда двигаюсь от игры к игре. И о «Спартаке» начал думать, соответственно, только после «Анжи».
— Ни за что не поверю, если вы скажете, что для вас эта встреча — не особенная, а обычная, такая же, как и остальные, просто за три очка.
— Но это действительно игра за три очка! У нас непростая ситуация в таблице, нужен положительный результат. Приедет «Спартак» — хорошо. Пожалует в гости «Зенит» или «Локомотив» — тоже. Будем настраиваться точно так же.
Хотя, конечно, для меня лично этот матч
— Говорите удивительно спокойно. Неужели не екает сердце от предвкушения и волнения?
— В прошлом сезоне мы уже играли со «Спартаком-2». Понятно, что немного не тот уровень, но на том этапе встречи с
— Смотрели матч
— Да, конечно.
— Наблюдали, как человек, симпатизирующий бывшей команде, или скорее как тренер, которому скоро с ней предстоит встретиться?
— Само собой, переживал за «Спартак» и его результат.
— Как вам футбол
— У меня свое мнение есть, но не считаю нужным его высказывать до очной игры и комментировать игру будущего соперника. У него есть главный тренер, он всё разберет и на вопросы журналистов ответит.
— А если брать старт сезона в целом, «Спартак» стал слабее самого себя образца прошлого сезона по качеству футбола?
— Мне некорректно рассуждать в таком ключе. И против прошлогодней команды, ставшей чемпионом, я не играл. А с нынешней — встречусь. Плюс мы не такой большой клуб, чтобы разбрасываться громкими словами накануне важной игры.
НА ТО, ЧТО СОПЕРНИК ПРИЕДЕТ УСТАВШИМ, ТОЧНО НЕ РАССЧИТЫВАЕМ
— Есть надежда, что соперник окажется в
— Поверьте, времени, чтобы восстановиться, у «Спартака» достаточно. Я сам был в этой шкуре, не вижу никаких проблем. Так что такими предположениями успокаивать себя при подготовке точно не будем, уставшими
— Вы ранее встречались с
— Можно делать это со всеми, просто очень много нюансов в каждой встрече. В двух словах не объяснишь. Считаю, что уступали во всех перечисленных матчах мы скорее
— Для вас при планировании собственной игры и обороны есть принципиальные отличия, выйдет ли «Спартак» с Зе Луишем или без него?
— Отличия в игре
— Есть понимание, как противостоять Промесу?
— Есть. Но одно дело — понимание, а другое — исполнение. Будем пытаться доносить до игроков.
— Ничья вас чисто теоретически устроит?
— Вообще не думаю сейчас об этом. Какая ничья?! И не хочу делать громких слов в стиле «Только победа!» Отвечу так: нам нужен положительный результат. Как и в любом другом матче.
— «Тосно» сейчас работает на базе «Строгино» в Москве. В чем причины?
— После «Спартака» переберемся на свою базу, поле подготовили. Впрочем, в столице никаких неудобств, все хорошо. Единственное — присутствует психологический момент для ребят, ведь почти перед каждой игрой им приходится проходить еще один сбор. А у многих семьи в Питере.
— Мелкадзе и Кутин, арендованные вами как раз у
— Нет. Они в этом матче не участвуют.
— Серьезные потери?
— Для меня отсутствие любого футболиста — большая потеря.
— Рассуждать о делах и проблемах «Спартака» вы не хотите… Задам тогда напоследок общий вопрос: для вас
— Вопрос можно понимать двояко. Есть, например, команды, которые не показывают стабильно качественный футбол, но идут на самом верху. Считаю, что в России сейчас нет лидера, который прямо на голову всех сильнее. Целая группа клубов рационально набирает очки. А «Спартак»… Чемпион — он и есть чемпион. Это раз. И видно, что по сравнению с непростым началом сезона это уже другая команда. Изменившаяся в лучшую сторону.
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— Считаю, да.
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