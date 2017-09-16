Дмитрий Парфенов: «Спартак»? Я абсолютно спокоен

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СРАЗУ ТРИ ИГРОКА ИЗ «ТОСНО» В СБОРНОЙ? Я ВООБЩЕ НЕ УДИВИЛСЯ

— В прошлый раз мы общались с вами перед матчем с «Зенитом». Тогда у «Тосно» еще не было очков, зато с тех пор — две победы и две ничьи. И даже одна сотворенная сенсация. Осваиваетесь в премьер-лиге?

— Конечно, можно уже об этом говорить. Но могли бы набрать и еще больше. С другой стороны, могли и потерять. Турнир непростой, и имеем то, что имеем.

— Но вы довольны текущими результатами?

— Нет. Не потому, что максималист, а по той причине, что понимаю: в некоторых играх должны были добиваться другого результата.

— Какой матч «Тосно» на старте сезона оцените как самый качественный, когда вы были довольны почти всем?

— Все они получились разными, ведь у нас сильно менялась команда с точки зрения понимания уровня премьер-лиги. Только по ходу чемпионата начинаем его осознавать. Если оценивать исключительно результат, можно назвать игру с «Локомотивом», когда увезли три очка из Москвы. Хотя случались встречи, когда мы играли даже лучше, но не добивались победы.

— Например?

— Хороший футбол показали с «Анжи» и могли бы выиграть. С Хабаровском еще.

— С махачкалинцами «Тосно» пропустил гол после того, как мяч покинул пределы поля. Не разозлились на ошибку судей?

— А я уже после финального свистка узнал об этом на самом деле. В любом случае выбивать мяч на ногу сопернику защитник в том эпизоде не имел права.

— В жизни «Тосно» произошло знаменательное событие. Сразу три футболиста — Шахов, Чернов и Заболотный — получили вызов в сборную. Сильно удивились, когда узнали?

— Вообще не удивился. Во-первых, я общаюсь с тренерским штабом сборной. Во-вторых, все ребята действительно неплохо себя показывают, трудятся с огромным желанием. Это же не жребий был, так ведь? А показатель работы. Все трое своими желанием и старанием добились права бороться за попадание в сборную и в дальнейшем.

— Не было шуток в коллективе, что «Тосно» уже становится базовым клубом сборной?

— Мы же понимаем, что вызывали игроков, с которыми хотели познакомиться поближе для будущего. Так что никакого юмора, все восприняли ситуацию адекватно. В клубе пожелали им продолжать в том же духе. Но факт привлечения сразу трех игроков приятен, ведь это показатель работы и большая заслуга не только ребят, а всей команды.

ЭМОЦИИ ПОЯВЯТСЯ УЖЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА МАТЧА

— Дмитрий Аленичев, когда возглавлял «Арсенал» несколько лет назад, признавался, что сразу после публикации календаря обводил в календаре дату матча со «Спартаком» и очень его ждал. А вы?

— Ничего такого. Я всегда двигаюсь от игры к игре. И о «Спартаке» начал думать, соответственно, только после «Анжи».

— Ни за что не поверю, если вы скажете, что для вас эта встреча — не особенная, а обычная, такая же, как и остальные, просто за три очка.

— Но это действительно игра за три очка! У нас непростая ситуация в таблице, нужен положительный результат. Приедет «Спартак» — хорошо. Пожалует в гости «Зенит» или «Локомотив» — тоже. Будем настраиваться точно так же.

Хотя, конечно, для меня лично этот матч кое-что значит. «Спартак» — моя родная команда, отдал ей много лет карьеры, с ней связаны приятные воспоминания о победах. Так что эмоции будут особенные. А для ребят соперник сильный раздражитель хотя бы потому, что он действующий чемпион.

— Говорите удивительно спокойно. Неужели не екает сердце от предвкушения и волнения?

— В прошлом сезоне мы уже играли со «Спартаком-2». Понятно, что немного не тот уровень, но на том этапе встречи с красно-белыми тоже воспринимались эмоционально. «Екать» будет уже тогда, когда прозвучит стартовый свисток. Тогда, возможно, что-то нахлынет, ситуация будет восприниматься по-другому. А сейчас я абсолютно спокоен. Нужно грамотно готовиться и думать о том, как противопоставить сопернику свою игру.

— Смотрели матч красно-белых с «Марибором»?

— Да, конечно.

— Наблюдали, как человек, симпатизирующий бывшей команде, или скорее как тренер, которому скоро с ней предстоит встретиться?

— Само собой, переживал за «Спартак» и его результат. Все-таки не чужая мне команда, и глупо было бы говорить обратное. Она давно не играла в Лиге чемпионов, очень хотелось, чтобы все сложилось удачно. Однако акцент при просмотре все-таки был на нашем предстоящем противостоянии.

— Как вам футбол красно-белых в Словении?

— У меня свое мнение есть, но не считаю нужным его высказывать до очной игры и комментировать игру будущего соперника. У него есть главный тренер, он всё разберет и на вопросы журналистов ответит.

— А если брать старт сезона в целом, «Спартак» стал слабее самого себя образца прошлого сезона по качеству футбола?

— Мне некорректно рассуждать в таком ключе. И против прошлогодней команды, ставшей чемпионом, я не играл. А с нынешней — встречусь. Плюс мы не такой большой клуб, чтобы разбрасываться громкими словами накануне важной игры.

В среду «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в Лиге чемпионов. AFP 2017

НА ТО, ЧТО СОПЕРНИК ПРИЕДЕТ УСТАВШИМ, ТОЧНО НЕ РАССЧИТЫВАЕМ

— Есть надежда, что соперник окажется в Санкт-Петербурге выхолощен физически и эмоционально после не очень удачного матча Лиги чемпионов?

— Поверьте, времени, чтобы восстановиться, у «Спартака» достаточно. Я сам был в этой шкуре, не вижу никаких проблем. Так что такими предположениями успокаивать себя при подготовке точно не будем, уставшими красно-белые не приедут. А как нам выстроить наш футбол — активно, первым номером или чуть осторожнее, — мы еще подумаем. Уже над этим размышляем.

— Вы ранее встречались с топ-клубами в этом сезоне — «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром»… С кем было реальнее всего брать очки?

— Можно делать это со всеми, просто очень много нюансов в каждой встрече. В двух словах не объяснишь. Считаю, что уступали во всех перечисленных матчах мы скорее из-за индивидуальных ошибок, а не в командной игре. Работаем над этим. А с точки зрения коллективных взаимодействий сложнее всего оказалось именно в Краснодаре. Наверное, это один из самых тяжелых матчей на старте сезона.

— Для вас при планировании собственной игры и обороны есть принципиальные отличия, выйдет ли «Спартак» с Зе Луишем или без него?

— Отличия в игре красно-белых в двух этих случаях есть, но все-таки у соперника не команда одного или двух футболистов. Есть Луиз Адриану, он опытный нападающий, проявивший себя уже и на российском уровне, и на европейской арене.

— Есть понимание, как противостоять Промесу?

— Есть. Но одно дело — понимание, а другое — исполнение. Будем пытаться доносить до игроков.

— Ничья вас чисто теоретически устроит?

— Вообще не думаю сейчас об этом. Какая ничья?! И не хочу делать громких слов в стиле «Только победа!» Отвечу так: нам нужен положительный результат. Как и в любом другом матче.

— «Тосно» сейчас работает на базе «Строгино» в Москве. В чем причины?

— После «Спартака» переберемся на свою базу, поле подготовили. Впрочем, в столице никаких неудобств, все хорошо. Единственное — присутствует психологический момент для ребят, ведь почти перед каждой игрой им приходится проходить еще один сбор. А у многих семьи в Питере.

— Мелкадзе и Кутин, арендованные вами как раз у красно-белых, смогут выйти на поле в понедельник по условиям договора?

— Нет. Они в этом матче не участвуют.

— Серьезные потери?

— Для меня отсутствие любого футболиста — большая потеря.

— Рассуждать о делах и проблемах «Спартака» вы не хотите… Задам тогда напоследок общий вопрос: для вас красно-белые остаются одними из сильнейших в России по качеству футбола?

— Вопрос можно понимать двояко. Есть, например, команды, которые не показывают стабильно качественный футбол, но идут на самом верху. Считаю, что в России сейчас нет лидера, который прямо на голову всех сильнее. Целая группа клубов рационально набирает очки. А «Спартак»… Чемпион — он и есть чемпион. Это раз. И видно, что по сравнению с непростым началом сезона это уже другая команда. Изменившаяся в лучшую сторону.

— Все-таки уже другая?

— Считаю, да.