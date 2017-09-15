Тула оставила «Динамо» без очков. И без Панченко?
В первой встрече 10-го тура «Арсенал» обыграл «Динамо» и обошел
бело-голубых в таблице, покинув зону стыковых матчей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Не зря Миодрага Божовича называют одним из самых веселых тренеров в российском футболе. И дело не только в шуточках (порой на грани фола), которыми он мастерски умеет разрядить обстановку в раздевалке. Не играй команды черногорца в открытой, зрелищной и смелой манере, никто бы про его чувство юмора даже не вспоминал.
И «Арсенал» в этом плане идеально Божовичу подходит. Пестрые
На старте сезона «канониры» уже выдали несколько ярких матчей. Привычная фраза «играют сами и дают играть сопернику» — это на сто процентов про них. Была и домашняя осечка с «Тосно», подслащенная потрясающим голом Берхамова, который точно войдет в число самых красивых по итогам чемпионата. И неожиданная победа в Грозном с победным мячом Джорджевича. И феерическая ничья 2:2 в Ростове с дублем того же Джорджевича. И такой же результат дома с «Уралом», когда быстрые 2:0 оказались непозволительно легко разбазарены.
К слову, любопытная деталь: встреча с «Динамо» стала уже четвертой для Божовича за 10 туров, в которой он противостоял своему бывшему клубу: «Локомотив», «Амкар», «Ростов»… Два поражения, ничья, и вот теперь — победа. А ведь
Кроме Божовича динамовское прошлое есть у президента «Арсенала» Аджоева и, конечно, у голкипера Габулова, который с капитанской повязкой отстоял ворота в неприкосновенности. Хотя у гостей были шикарные шансы его огорчить. Чего стоит двойной момент Бечирая, который сначала пробил в штангу, а затем, оказавшись первым на добивании, послал мяч точно в Альвареса, выполнившего роль вратаря. А еще несколько раз опасно бил Сапета, упустил хорошую возможность Темников, подкараулив ошибку Беляева…
Хотя в целом колоритный защитник «Арсенала», которого ко всеобщему удивлению сватали летом в «Спартак», со своими прямыми обязанностями справился, а главное — забил! Опередил Хольмена после подачи Александрова с углового и ударом головой послал мяч в «девятку». Примечательно, что это был 36-й матч Беляева за «Арсенал» в
Динамовские болельщики не без оснований надеялись, что на гол туляков ответит лидер
Во второй половине «Арсенал» мог забить еще: Чаушич попал с близкого расстояния в «крестовину» (кстати, снова с передачи Александрова). А вот «Динамо» не создало ничего… «Арсенал» теперь выше в таблице. И недавняя ничья с «Зенитом» после такой неудачи уже никому не греет душу. В том числе руководству, которое уже вправе задуматься о кадровых перестановках.
|15.09.2017 19:30
|Зрители 12450
|основной раунд: 10-й тур
|Арсенал
|Миодраг Божович
|Юрий Калитвинцев
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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