Тула оставила «Динамо» без очков. И без Панченко?

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Не зря Миодрага Божовича называют одним из самых веселых тренеров в российском футболе. И дело не только в шуточках (порой на грани фола), которыми он мастерски умеет разрядить обстановку в раздевалке. Не играй команды черногорца в открытой, зрелищной и смелой манере, никто бы про его чувство юмора даже не вспоминал.

И «Арсенал» в этом плане идеально Божовичу подходит. Пестрые красно-желтые цвета. Задорная тульская публика, которая и количественно и качественно выгодно выделяется на фоне большинства других провинциальных коллег. И веселый футбол.

На старте сезона «канониры» уже выдали несколько ярких матчей. Привычная фраза «играют сами и дают играть сопернику» — это на сто процентов про них. Была и домашняя осечка с «Тосно», подслащенная потрясающим голом Берхамова, который точно войдет в число самых красивых по итогам чемпионата. И неожиданная победа в Грозном с победным мячом Джорджевича. И феерическая ничья 2:2 в Ростове с дублем того же Джорджевича. И такой же результат дома с «Уралом», когда быстрые 2:0 оказались непозволительно легко разбазарены.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 10-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#АрсеналДинамо</a> 1:0 17' Максим Беляев <a href="https://t.co/Or2ltboNip">pic.twitter.com/Or2ltboNip</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/908736349393620992">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

К слову, любопытная деталь: встреча с «Динамо» стала уже четвертой для Божовича за 10 туров, в которой он противостоял своему бывшему клубу: «Локомотив», «Амкар», «Ростов»… Два поражения, ничья, и вот теперь — победа. А ведь бело-голубые в прошлые выходные получили массу хвалебных отзывов за нулевую ничью с «Зенитом». Казалось, именно москвичи теперь фавориты. Но открытая битва, в целом равная и обоюдоострая, сложилась для них неудачно. Во всех отношениях.

Кроме Божовича динамовское прошлое есть у президента «Арсенала» Аджоева и, конечно, у голкипера Габулова, который с капитанской повязкой отстоял ворота в неприкосновенности. Хотя у гостей были шикарные шансы его огорчить. Чего стоит двойной момент Бечирая, который сначала пробил в штангу, а затем, оказавшись первым на добивании, послал мяч точно в Альвареса, выполнившего роль вратаря. А еще несколько раз опасно бил Сапета, упустил хорошую возможность Темников, подкараулив ошибку Беляева…

Хотя в целом колоритный защитник «Арсенала», которого ко всеобщему удивлению сватали летом в «Спартак», со своими прямыми обязанностями справился, а главное — забил! Опередил Хольмена после подачи Александрова с углового и ударом головой послал мяч в «девятку». Примечательно, что это был 36-й матч Беляева за «Арсенал» в премьер-лиге — новый клубный рекорд.

Динамовские болельщики не без оснований надеялись, что на гол туляков ответит лидер бело-голубых атак Панченко. Но проявить себя в полной мере форвард физически не успел: в самом начале второго тайма Кирилл повредил колено в столкновении с Бурчану, но игру после «заморозки» продолжил. Однако вскоре в него въехал Шевченко, и на этот раз остаться на поле Панченко уже не смог — его унесли на носилках. Степень серьезности травмы станет известна позднее, но колено есть колено…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ЗДОРОВЬЯ!!! Кирилл Панченко получает травму <a href="https://twitter.com/FCDM_official">@FCDM_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 10-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#АрсеналДинамо</a> 1:0 <a href="https://t.co/I0C9IZSFF9">pic.twitter.com/I0C9IZSFF9</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/908751494714941440">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Во второй половине «Арсенал» мог забить еще: Чаушич попал с близкого расстояния в «крестовину» (кстати, снова с передачи Александрова). А вот «Динамо» не создало ничего… «Арсенал» теперь выше в таблице. И недавняя ничья с «Зенитом» после такой неудачи уже никому не греет душу. В том числе руководству, которое уже вправе задуматься о кадровых перестановках.