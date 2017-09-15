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15 сентября 2017, 22:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Тула оставила «Динамо» без очков. И без Панченко?

В первой встрече 10-го тура «Арсенал» обыграл «Динамо» и обошел бело-голубых в таблице, покинув зону стыковых матчей.

В первой встрече 10-го тура Арсенал обыграл Динамо и обошел <nobr>бело-голубых</nobr> в таблице. Увеличить
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Не зря Миодрага Божовича называют одним из самых веселых тренеров в российском футболе. И дело не только в шуточках (порой на грани фола), которыми он мастерски умеет разрядить обстановку в раздевалке. Не играй команды черногорца в открытой, зрелищной и смелой манере, никто бы про его чувство юмора даже не вспоминал.

И «Арсенал» в этом плане идеально Божовичу подходит. Пестрые красно-желтые цвета. Задорная тульская публика, которая и количественно и качественно выгодно выделяется на фоне большинства других провинциальных коллег. И веселый футбол.

На старте сезона «канониры» уже выдали несколько ярких матчей. Привычная фраза «играют сами и дают играть сопернику» — это на сто процентов про них. Была и домашняя осечка с «Тосно», подслащенная потрясающим голом Берхамова, который точно войдет в число самых красивых по итогам чемпионата. И неожиданная победа в Грозном с победным мячом Джорджевича. И феерическая ничья 2:2 в Ростове с дублем того же Джорджевича. И такой же результат дома с «Уралом», когда быстрые 2:0 оказались непозволительно легко разбазарены.

К слову, любопытная деталь: встреча с «Динамо» стала уже четвертой для Божовича за 10 туров, в которой он противостоял своему бывшему клубу: «Локомотив», «Амкар», «Ростов»… Два поражения, ничья, и вот теперь — победа. А ведь бело-голубые в прошлые выходные получили массу хвалебных отзывов за нулевую ничью с «Зенитом». Казалось, именно москвичи теперь фавориты. Но открытая битва, в целом равная и обоюдоострая, сложилась для них неудачно. Во всех отношениях.

Кроме Божовича динамовское прошлое есть у президента «Арсенала» Аджоева и, конечно, у голкипера Габулова, который с капитанской повязкой отстоял ворота в неприкосновенности. Хотя у гостей были шикарные шансы его огорчить. Чего стоит двойной момент Бечирая, который сначала пробил в штангу, а затем, оказавшись первым на добивании, послал мяч точно в Альвареса, выполнившего роль вратаря. А еще несколько раз опасно бил Сапета, упустил хорошую возможность Темников, подкараулив ошибку Беляева…

Хотя в целом колоритный защитник «Арсенала», которого ко всеобщему удивлению сватали летом в «Спартак», со своими прямыми обязанностями справился, а главное — забил! Опередил Хольмена после подачи Александрова с углового и ударом головой послал мяч в «девятку». Примечательно, что это был 36-й матч Беляева за «Арсенал» в премьер-лиге — новый клубный рекорд.

Динамовские болельщики не без оснований надеялись, что на гол туляков ответит лидер бело-голубых атак Панченко. Но проявить себя в полной мере форвард физически не успел: в самом начале второго тайма Кирилл повредил колено в столкновении с Бурчану, но игру после «заморозки» продолжил. Однако вскоре в него въехал Шевченко, и на этот раз остаться на поле Панченко уже не смог — его унесли на носилках. Степень серьезности травмы станет известна позднее, но колено есть колено…

Во второй половине «Арсенал» мог забить еще: Чаушич попал с близкого расстояния в «крестовину» (кстати, снова с передачи Александрова). А вот «Динамо» не создало ничего… «Арсенал» теперь выше в таблице. И недавняя ничья с «Зенитом» после такой неудачи уже никому не греет душу. В том числе руководству, которое уже вправе задуматься о кадровых перестановках.

15.09.2017 19:30 Зрители 12450 основной раунд: 10-й тур Арсенал
Арсенал Т 1:0 Динамо М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Миодраг Божович Юрий Калитвинцев
Голы
17′ Максим Беляев (М. Александров) 6
Составы
Владимир Габулов (к) 30
90+4′ Кирилл Комбаров 9
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Михаил Александров 77
67′ Игорь Шевченко 88
Александру Бурчану 55
79′ Илья Максимов 87
Сергей Ткачев 11
86′ Лука Джорджевич 18
Федерико Иван Расич 19
90′ Горан Чаушич 20
Александр Денисов 71
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 44′
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников
23 Антон Соснин 24′
21 Фатош Бечирай
41 Александр Сапета
4 Владимир Рыков 42′
44 Тони Шуньич
8 Кирилл Панченко 68′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
6 Хали Тьям 46′
10 Александр Зотов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
11 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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