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15 сентября 2017, 22:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

У Панченко — повреждение коленного сустава

Как стало известно «СЭ», у нападающего «Динамо» Кирилла Панченко выявлены проблемы с коленным суставом.

Как стало известно СЭ у нападающего Динамо Кирилла <span class=error>Панченко</span> выявлены проблемы с коленным суставом. Увеличить
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Форвард был вынужден досрочно завершить матч 10-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:1). На 68-й минуте игры его унесли на носилках после столкновения с хавбеком туляков Игорем Шевченко.

Завтра 27-летний россиянин пройдет углубленное медицинское обследование, после чего станут известны сроки восстановления.

15.09.2017 19:30 Зрители 12450 основной раунд: 10-й тур Арсенал
Арсенал Т 1:0 Динамо М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Миодраг Божович Юрий Калитвинцев
Голы
17′ Максим Беляев (М. Александров) 6
Составы
Владимир Габулов (к) 30
90+4′ Кирилл Комбаров 9
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Михаил Александров 77
67′ Игорь Шевченко 88
Александру Бурчану 55
79′ Илья Максимов 87
Сергей Ткачев 11
86′ Лука Джорджевич 18
Федерико Иван Расич 19
90′ Горан Чаушич 20
Александр Денисов 71
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 44′
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников
23 Антон Соснин 24′
21 Фатош Бечирай
41 Александр Сапета
4 Владимир Рыков 42′
44 Тони Шуньич
8 Кирилл Панченко 68′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
6 Хали Тьям 46′
10 Александр Зотов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
11 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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