У Панченко — повреждение коленного сустава
Как стало известно «СЭ», у нападающего «Динамо» Кирилла Панченко выявлены проблемы с коленным суставом.
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Форвард был вынужден досрочно завершить матч 10-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:1). На 68-й минуте игры его унесли на носилках после столкновения с хавбеком туляков Игорем Шевченко.
Завтра 27-летний россиянин пройдет углубленное медицинское обследование, после чего станут известны сроки восстановления.
|15.09.2017 19:30
|Зрители 12450
|основной раунд: 10-й тур
|Арсенал
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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