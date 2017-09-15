Судьба Калитвинцева в «Динамо» будет решена после двух дерби

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На данный момент бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице. В последний раз они побеждали 12 августа в игре с «Анжи» (3:1). По нашим данным, решение по Калитвинцеву будет принято после двух дерби «Динамо» — с ЦСКА (23 сентября) и «Локомотивом» (1 октября).