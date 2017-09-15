«Арсенал» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

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Гол на 17-й минуте встречи забил Максим Беляев. На 68-й минуте форвард гостей Кирилл Панченко получил повреждение в одном из игровых эпизодов и не смог продолжить встречу. Нападающий покинул поле на носилках.

«Динамо» с девятью очками идет на 12-м месте в турнирной таблице, «Арсенал» занимает девятую строчку (11 очков). В следующем туре «Динамо» 23 сентября примет московский ЦСКА, днем позднее «Арсенал» сыграет в гостях с «Уфой».