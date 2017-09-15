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15 сентября 2017, 21:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Арсенал» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 15 сентября. Тульский «Арсенал» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

Главный тренер ФК Арсенал Миодраг Божович Увеличить
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Гол на 17-й минуте встречи забил Максим Беляев. На 68-й минуте форвард гостей Кирилл Панченко получил повреждение в одном из игровых эпизодов и не смог продолжить встречу. Нападающий покинул поле на носилках.

«Динамо» с девятью очками идет на 12-м месте в турнирной таблице, «Арсенал» занимает девятую строчку (11 очков). В следующем туре «Динамо» 23 сентября примет московский ЦСКА, днем позднее «Арсенал» сыграет в гостях с «Уфой».

15.09.2017 19:30 основной раунд: 10-й тур Арсенал
Арсенал Т 1:0 Динамо М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Миодраг Божович Юрий Калитвинцев
Голы
17′ Максим Беляев (М. Александров) 6
Составы
Владимир Габулов (к) 30
90+4′ Кирилл Комбаров 9
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Михаил Александров 77
67′ Игорь Шевченко 88
Александру Бурчану 55
78′ Илья Максимов 87
Сергей Ткачев 11
86′ Лука Джорджевич 18
Федерико Иван Расич 19
90′ Горан Чаушич 20
Александр Денисов 71
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 44′
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников
23 Антон Соснин 25′
21 Фатош Бечирай
41 Александр Сапета
4 Владимир Рыков 42′
44 Тони Шуньич
8 Кирилл Панченко 68′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
6 Хали Тьям 46′
10 Александр Зотов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 4
11 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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