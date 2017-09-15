«Арсенал» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 15 сентября. Тульский «Арсенал» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
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Гол на 17-й минуте встречи забил Максим Беляев. На 68-й минуте форвард гостей Кирилл Панченко получил повреждение в одном из игровых эпизодов и не смог продолжить встречу. Нападающий покинул поле на носилках.
«Динамо» с девятью очками идет на 12-м месте в турнирной таблице, «Арсенал» занимает девятую строчку (11 очков). В следующем туре «Динамо» 23 сентября примет московский ЦСКА, днем позднее «Арсенал» сыграет в гостях с «Уфой».
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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