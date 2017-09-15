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15 сентября 2017, 21:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В ЦСКА рассказали, почему не состоялся переход Дзюбы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему нападающий «Зенита» Артём Дзюба минувшим летом не перешёл в его клуб.

Генеральный директор ЦСКА Роман <span class=error>Бабаев</span> рассказал почему нападающий Зенита Артём <span class=error>Дзюба</span> минувшим летом не перешёл в его клуб. Увеличить
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«Был ли вариант с переходом Дзюбы в ЦСКА недопустим с идеологической точки зрения? Скорее, да. Если ЦСКА ещё может посчитать, что противостояние клубов не столь принципиально, когда речь идёт о спортивных задачах, то мнение болельщиков мы не можем не принимать во внимание. Успех футболиста во многом зависит от того, как его примут фанаты. Но это не было единственной причиной. Мы посчитали, что под нашу игровую модель Дзюба не совсем подходит. Ну и, конечно, высокая зарплата», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Даниле Игнатову.

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