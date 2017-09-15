В ЦСКА рассказали, почему не состоялся переход Дзюбы

«Был ли вариант с переходом Дзюбы в ЦСКА недопустим с идеологической точки зрения? Скорее, да. Если ЦСКА ещё может посчитать, что противостояние клубов не столь принципиально, когда речь идёт о спортивных задачах, то мнение болельщиков мы не можем не принимать во внимание. Успех футболиста во многом зависит от того, как его примут фанаты. Но это не было единственной причиной. Мы посчитали, что под нашу игровую модель Дзюба не совсем подходит. Ну и, конечно, высокая зарплата», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Даниле Игнатову.