Геннадий Орлов: Талант Кокорина может раскрыться лучше, чем у Аршавина

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— Стоит ли восхищаться игрой Кокорина в матче с «Вардаром» — или все же необходимо делать скидку на уровень соперника?

— Это почему же не надо восхищаться? Футболист живет одним днем. Провел отличный матч — нужно хвалить. Если в следующей встрече себя проявит неважно — пожурим. Но, надеюсь, этого не произойдет. Думаю, что Александр даже еще и прибавит. Да, от уровня соперника зависит многое. Но я бы обратил внимание все-таки на другое.

— На что?

— Как команда подсобила Кокорину. Иванович вышел правым защитником, что очень помогло атаке. Бранислав добавил агрессии впереди, отдавал классные пасы. Нобоа выдал прекрасную игру! А когда появился еще и Ригони, резко уменьшился брак в передачах.

Ну и, наконец, Дзюба. Ведь Кокорин забивал голы из-за спины Артема, который отвлекал на себя центрального защитника, а Александр смещался в его зону. Очень хороший тандем получился впереди. Неслучайно тренер «Вардара» назвал Кокорина и Дзюбу выдающимися футболистами и признал, что их оказалось нереально сдержать. Они здорово помогали друг другу, перспективная связка. Я же говорил, что «Зениту» не надо терять Дзюбу.

Артем ДЗЮБА, Дмитрий ПОЛОЗ и Александр КОКОРИН отмечают гол в ворота соперника. AFP 2017

— Вы недавно сказали, что он не слабее Дриусси. Укрепились в этой мысли?

— Конечно! Дзюба полезнее для «Зенита». Дриусси пока больше игрок больше на перспективу. Посмотрим, как аргентинец себя еще проявит. Напрасно говорили, что Кокорин вытеснил Дзюбу из состава, мешал ему. Ерунда. Они способны действовать вместе, да и в жизни Александр и Артем друзья.

— Кокорин забил 11 голов, Дзюба — 1. Им по силам наколотить на двоих 35?

— А почему нет? Осталось 23. Даже если мячей окажется 34, уже будет здорово. Главное, чтобы Дзюба и Кокорин постоянно выходили на поле — они же потенциальные футболисты сборной России. Им нужно набрать ход в преддверии чемпионата мира.

— Теперь вы уже уверены, что вот этого Кокорина хватит на весь сезон и ни в какие истории он больше не влипнет?

— Да, конечно. Я и раньше утверждал, что он способный парень, никогда не называл его отрезанным ломтем. Посмотрите, как Кокорин сейчас играет — с улыбкой! Два матча не забивал, зато в Македонии оформил дубль. Но один в поле не воин. Важно, как ему помогают партнеры. Мевля укрепил центр обороны, Иванович теперь может располагаться справа. Очень, повторю, понравился Нобоа, какая у него культура паса! И порадовал Дзюба. Сколько выиграл мячей после подачи угловых у своих ворот! Приходит назад, отрабатывает.

Александр КОКОРИН. AFP 2017

— Кокорина сейчас называют новым Аршавиным для «Зенита». Не рановато?

— Ну, а зачем обижать Кокорина? Может быть, его талант раскроется даже лучше, чем у Аршавина. Когда-то Эйсебио сказали, что он второй Пеле. А тот ответил: «Зря вы меня задеваете. Пеле есть Пеле. А я — Эйсебио». Не просто же так говорят, что любая копия хуже оригинала. Кокорин и Аршавин — разноплановые футболисты. Андрей больше созидал для партнеров. Но, возможно, по удельному весу в команде, количеству побед Кокорин еще и выйдет на уровень Аршавина. Александру же еще играть и играть. Посмотрим.

— «Спартак» сильно разочаровал в матче с «Марибором»?

— Ну что тут сказать… Все было видно. Для меня неожиданно, как сыграл Квинси Промес. У «Спартака» есть большие проблемы с подбором футболистов. Мы это ощущаем в каждой встрече. Хочу пожелать красно-белым успехов и удачи в Лиге чемпионов. Нужно очки набирать для российского футбола. Надеюсь, москвичи дадут бой «Ливерпулю». «Зенит» же дома его побеждал.

— Проблемы с составом касаются защиты?

— Да. К нападающим вопросов особо нет. Промес, Луиз Адриану и здоровый Зе Луиш в порядке. Но в целом команда не укомплектована так, как надо было бы к Лиге чемпионов. Что-то красно-белые прозевали.

— А почему Промес себя не проявляет на международном уровне?

— Не знаю. Может быть, мы его и переоценили. Теряется в Европе. Но в нашем чемпионате это, безусловно, топовый игрок. Сейчас с ним конкурирует Кокорин, еще и Смолов подтянется.