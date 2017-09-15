Геннадий Орлов: Талант Кокорина может раскрыться лучше, чем у Аршавина
Известный телекомментатор — о матче «Зенита» в Скопье, проблемах «Спартака» и Промеса.
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Видимо, что-то случилось...
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— Стоит ли восхищаться игрой Кокорина в матче с «Вардаром» — или все же необходимо делать скидку на уровень соперника?
— Это почему же не надо восхищаться? Футболист живет одним днем. Провел отличный матч — нужно хвалить. Если в следующей встрече себя проявит неважно — пожурим. Но, надеюсь, этого не произойдет. Думаю, что Александр даже еще и прибавит. Да, от уровня соперника зависит многое. Но я бы обратил внимание
— На что?
— Как команда подсобила Кокорину. Иванович вышел правым защитником, что очень помогло атаке. Бранислав добавил агрессии впереди, отдавал классные пасы. Нобоа выдал прекрасную игру! А когда появился еще и Ригони, резко уменьшился брак в передачах.
Ну и, наконец, Дзюба. Ведь Кокорин забивал голы
— Вы недавно сказали, что он не слабее Дриусси. Укрепились в этой мысли?
— Конечно! Дзюба полезнее для «Зенита». Дриусси пока больше игрок больше на перспективу. Посмотрим, как аргентинец себя еще проявит. Напрасно говорили, что Кокорин вытеснил Дзюбу из состава, мешал ему. Ерунда. Они способны действовать вместе, да и в жизни Александр и Артем друзья.
— Кокорин забил 11 голов, Дзюба — 1. Им по силам наколотить на двоих 35?
— А почему нет? Осталось 23. Даже если мячей окажется 34, уже будет здорово. Главное, чтобы Дзюба и Кокорин постоянно выходили на поле — они же потенциальные футболисты сборной России. Им нужно набрать ход в преддверии чемпионата мира.
— Теперь вы уже уверены, что вот этого Кокорина хватит на весь сезон и ни в какие истории он больше не влипнет?
— Да, конечно. Я и раньше утверждал, что он способный парень, никогда не называл его отрезанным ломтем. Посмотрите, как Кокорин сейчас играет — с улыбкой! Два матча не забивал, зато в Македонии оформил дубль. Но один в поле не воин. Важно, как ему помогают партнеры. Мевля укрепил центр обороны, Иванович теперь может располагаться справа. Очень, повторю, понравился Нобоа, какая у него культура паса! И порадовал Дзюба. Сколько выиграл мячей после подачи угловых у своих ворот! Приходит назад, отрабатывает.
— Кокорина сейчас называют новым Аршавиным для «Зенита». Не рановато?
— Ну, а зачем обижать Кокорина? Может быть, его талант раскроется даже лучше, чем у Аршавина.
— «Спартак» сильно разочаровал в матче с «Марибором»?
— Ну что тут сказать… Все было видно. Для меня неожиданно, как сыграл Квинси Промес. У «Спартака» есть большие проблемы с подбором футболистов. Мы это ощущаем в каждой встрече. Хочу пожелать
— Проблемы с составом касаются защиты?
— Да. К нападающим вопросов особо нет. Промес, Луиз Адриану и здоровый Зе Луиш в порядке. Но в целом команда не укомплектована так, как надо было бы к Лиге чемпионов.
— А почему Промес себя не проявляет на международном уровне?
— Не знаю. Может быть, мы его и переоценили. Теряется в Европе. Но в нашем чемпионате это, безусловно, топовый игрок. Сейчас с ним конкурирует Кокорин, еще и Смолов подтянется.
|14.09.2017 22:05
|Групповой турнир: Группа L
|National Arena Filip II
|Чедомир Яневски
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|13
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|4
|4
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Якоб Кехлет (Дания)
|Боковой судья
|Микаэль Тюкгорд (Дания)
|Боковой судья
|Йенс Мое (Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен (Дания)
|Боковой судья
|Хенрик Ларсен (Дания)
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