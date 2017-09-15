Трансферные тренды от «Зенита». Как это работает

Любопытное наблюдение — из пяти голов, забитых «Зенитом» в ворота «Вардара» в первом туре группового этапа Лиги Европы, четыре на счету футболистов, пришедших в команду до Роберто Манчини. А ведь эксперты высказывали опасения, что «аргентинский крен» петербургского клуба почти наверняка потопит хорошую атмосферу в команде, как это уже случалось с «Зенитом» осенью 2012 года. Но нет — матч с «Вардаром» с оглядкой на первую треть внутреннего чемпионата показал, что Манчини удалось догнать сразу двух зайцев: максимально обновить команду и органично вписать в нее и новичков, и «старичков».

Так сложилось, что начало еврокубковой осени становится у нас своеобразным Рубиконом, после которого в России стартует настоящий футбольный сезон. Как любой россиянин, не желающий ударить в грязь лицом перед иностранцами, наш футбол интровертен — а как иначе объяснить тот факт, что активность на трансферном рынке у нас раз за разом объясняют необходимостью усиливаться к Лиге чемпионов или Лиге Европы. Вот и этим летом чемпионат был в самом разгаре, с разных сторон только и слышно было о том, что ЦСКА, «Спартаку» и «Локомотиву» как воздух требуются те или иные игроки, чтобы успешно выступить в еврокубках.

Не звучал в этом списке только «Зенит» по вполне понятным причинам. Во-первых, трансферный блиц-криг, предпринятый петербуржцами нынешним летом, не оставил экспертам ни малейшего повода говорить о том, что команде Манчини не хватает игроков. Напротив, речь скорее шла о том, что и без того в последние годы длинная скамейка запасных «Зенита» приняла почти угрожающие размеры. Во-вторых, в Петербурге уже давно не ранжируют турниры по степени значимости — выигрывать «Зенит» не то, чтобы хочет, — должен и в чемпионате России, и в еврокубках.



Однако работу новой селекционной службы «Зенита» этим летом стоит занести в учебники, если таковые существуют. Спортивный департамент вместе с тренерским штабом клуба за короткий срок сделал то, чего до сих пор в России не удавалось, пожалуй, никому. Первой целью, озвученной Сергеем Фурсенко уже в первые дни его президентства в «Зенита», было тотальное обновление команды. На момент закрытия трансферного окна в Петербург перебрались 15 футболистов, 11 из которых регулярно выходят в основе «Зенита».



Столь массовую закупку новичков предпринял в прошлом сезоне «Рубин», но ожидаемых результатов трансферные траты клубу в итоге не принесли. «Зенит» же первую треть чемпионата завершает на первом месте в турнирной таблице, набирая очки в полном соответствии с чемпионским графиком, да и заявку на успешное выступление в Лиге Европы сделал внушительную.

Конечно, можно кивать на солидных спонсоров «Зенита», которые, мол, позволяют клубу исполнять любой каприз нового тренера. Но давайте не будем забывать, что выпрыгнуть из штанов финансового фэйр-плей УЕФА не может даже богатый «Газпром». А он, этот фэйр-плей, установил лимит, согласно которому клуб не может потратить больше 5 миллионов евро сверх того, что зарабатывает, или больше 30 миллионов, при условии, что траты будут компенсированы владельцем клуба. Другими словами, «Зенит» сверх того, что зарабатывает сам, может рассчитывать на весьма скромную помощь от своих акционеров.



Поэтому, удовлетворив свои трансферные аппетиты, клуб предпринял не менее агрессивные шаги по продаже футболистов, которые по разным причинам не устроили новый тренерский штаб. Тот же «Рубин» решить эту задачу в прошлом сезоне не смог. Из «Зенита» же на конец августа ушли 18 игроков. По словам Сергея Фурсенко, клубу удалось не только частично компенсировать таким образом затраты на покупку новых футболистов, но и на 15 процентов разгрузить зарплатную ведомость, а значит, успешно вписаться в прокрустово ложе финансового фэйр-плей.

При этом «Зенит» задал нынешним трансферным летом еще несколько трендов. Главный, который отчасти повлиял и на политику других российских топ-клубов: к любой покупке подходить с позиции «цена — качество». Петербуржцы, располагая достаточным бюджетом, довольно жёстко продемонстрировали, что никого покупать «любой ценой» не намерены. Как не собираются платить нужному футболисту столько, сколько его душа (или агент) попросит. Селекционеры «Зенита» проявили себя не только как опытные переговорщики, но и как люди, способные сказать «нет» даже на последней стадии переговоров, если их итог не вписывается в политику клуба. Проведя суммарно около 30 сделок всего за три месяца, в Петербурге недвусмысленно продемонстрировали, что чемпионат России давно уже не третьесортный турнир, куда иностранцы едут исключительно за длинным евро, и где рады, что называется, каждому зверю. «Зенит» покупал того, кого хотел, за ту сумму, которая его устраивала. Держа в уме, что каждого из пришедших в клуб игроков можно будет в перспективе выгодно продать. В итоге львиная доля петербургских новичков, как легионеров, так и россиян, — молодые и перспективные игроки.

Тот факт, что у каждого из них есть не только настоящее, но и будущее в «Зените» подтверждает и еще один тренд — в команду этим летом перешли три игрока на правах свободных агентов, то есть бесплатно. При этом все признаются, что у них были предложения и от других клубов, но авторитет «Зенита» перевесил.

Конечно, важную роль сыграла фигура главного тренера. Ставка на Манчини, в выигрышности которой многие сомневались, списывая желание Сергея Фурсенко поработать с итальянцем на нереализованный пять лет назад в РФС гешталь, сыграла. Тренер продемонстрировал не только хорошее чутье на талантливых исполнителей, но и умение создать вариативную игровую модель, в которую легко встраиваются разноплановые футболисты. Не только гол Дзюбы в ворота «Вардара», но и вся игра форварда в первом туре Лиги Европы показала, что Манчини как тренер весьма гибок и способен «перезагрузить» не только Кокорина.



По сути из нереализованного у «Зенита» осталась лишь одна задача, успешно решаемая, если судить по первому матчу Лиги чемпионов, в ЦСКА — привлечение в команду максимального количества доморощенных футболистов. Пока в этом смысле себе в актив Манчини может записать только Далера Кузяева, стремительно отвоевавшего себе место в основе «Зенита». Сейчас, когда перестройка петербургской команды практически завершена, трудно себе представить, найдется ли в ней место еще кому-то из молодых. Особенно, если помнить о задачах на сезона, которые «Зенит» (единственный из всех российских клубов) четко озвучил на старте.

С другой стороны, это лето показало, что для Сергея Фурсенко и его команды нет ничего невозможного. Обещал президент «Зенита» перестроить команду — и сделал это эффективно и быстро. Обещал превратить стадион «Санкт-Петербург» в самую популярную в стране арену — и посещаемость домашних матчей «Зенита» всего за месяц выросла почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Стоит ли сомневаться, что и слово вернуть в команду собственных воспитанников в клубе не разойдется с делом?