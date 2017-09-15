«Арсенал» — «Динамо»: объявлены стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского «Динамо» на матч 10-го тура РФПЛ.
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«Арсенал» Тула: В. Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес Дельгадо, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
«Динамо» Москва: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Тиам, Сапета, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.
Матч «Арсенал» — «Динамо» состоится сегодня в Туле и начнётся в 19:30 мск. «Канониры» занимают 13-е место в турнирной таблице, а
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