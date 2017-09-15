ТАСС, 15 сентября. Столичное «Динамо» сыграет в пятницу в гостях с тульским «Арсеналом» в стартовом матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Динамовцы лишь на очко опережают туляков в турнирной таблице и в случае победы догонят чемпиона страны «Спартак».