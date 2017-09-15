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15 сентября 2017, 19:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Арсенал» — «Динамо»: объявлены стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского «Динамо» на матч 10-го тура РФПЛ.

Стали известны стартовые составы тульского Арсенала и московского Динамо на матч 10-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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«Арсенал» Тула: В. Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес Дельгадо, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

«Динамо» Москва: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Тиам, Сапета, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.

Матч «Арсенал» — «Динамо» состоится сегодня в Туле и начнётся в 19:30 мск. «Канониры» занимают 13-е место в турнирной таблице, а бело-голубые — 11-е.

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Новости Премьер-лиги

«Арсенал» и «Динамо» откроют 10-й тур чемпионата России по футболу

«Арсенал» и «Динамо» откроют 10-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 15 сентября. Столичное «Динамо» сыграет в пятницу в гостях с тульским «Арсеналом» в стартовом матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Динамовцы лишь на очко опережают туляков в турнирной таблице и в случае победы догонят чемпиона страны «Спартак».
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