Парфенов и Бесчастных против «Спартака», Семак в гостях у «Зенита». Габулов vs «Динамо». Интриги 10-го тура РФПЛ

АРСЕНАЛ — ДИНАМО

Прогноз Winline — П1 2.59 — Н 2.90 — П2 2.86.

Игра в Туле для многих станет встречей с бывшими одноклубниками. В «Динамо» долгое время работали руководители оружейников Гурам Аджоев и Дмитрий Балашов. Бело-голубых тренировал Миодраг Божович, а Кирилл Комбаров играл за столичную команду. Не забылась и история расставания с «Динамо» Владимира Габулова. Думается, для них будет принципиально взять верх над командой, которую «Арсенал» еще не обыгрывал. Хотя, и полузащитнику гостей Александру Зотову хочется победить в городе, где он провел дебютный для Тулы сезон в премьер-лиге.

ЦСКА — РОСТОВ

Прогноз Winline — П1 1.66 — Н 3.39 — П2 5.48.

Наверное, это не рядовая игра для Леонида Кучука, который, будучи главным тренером «Локомотива», уступил армейцам чемпионский титул. Понятно, что мыслей о реванше за дела давно минувших дней у наставника «Ростова» нет, но от истории никуда не деться. А тут гораздо свежее армейские обиды, ведь ЦСКА не может обыграть дончан и поразить их ворота на протяжении трех матчей. При Леониде Слуцком москвичи дважды уступили со счетом 0:2, а Виктор Гончаренко в апреле довольствовался дома нулевой ничьей. Исправит ли тренер ситуацию в дуэли с Кучуком, который, кстати, занял пост нынешнего армейца, когда того уволили из «Кубани»?

АНЖИ — КРАСНОДАР

Прогноз Winline — П1 4.12 — Н 3.16 — П2 1.92.

До недавнего времени перед матчами этих команд вспоминали о том, сколь неудобны для «Анжи» «быки». С одной стороны, ситуация не поменялась, и последнюю победу махачкалинцы отпраздновали пять лет назад, когда в их составе блистали Это’О, Шатов и Буссуфа. С другой — прошлый сезон изменил баланс в истории взаимоотношений этих соперников, и сражавшиеся за выживание футболисты из Дагестана сделали с «Краснодаром» две нулевых ничьих. Так что теперь интересно увидеть: получиться ли у Игоря Шалимова с третьей попытки найти рецепт по преодолению махачалинских оборонительных редутов и забьет ли бывшей команде герой последних туров Федор Смолов?

СКА-ХАБАРОВСК — АХМАТ

Прогноз Winline — П1 4.04 — Н 3.00 — П2 2.00.

Команды из Хабаровска и Грозного не встречались уже десять лет — с тех пор, как вместе выступали в первом дивизионе. В ту пору Дальний Восток был для тогда еще «Терека» практически непокоренным краем. СКА выиграл три последних на данный момент матча, а команда из Чеченской республики не брала в Хабаровске очков с 2003 года, когда гостям удалось вырвать победу ближе к финальному свистку. Интересно, каким получится первая встреча на новом уровне? Еще одна интрига этого матча — противостояние с родным клубом одного из лидеров хозяев Исмаила Эдиева.

ТОСНО — СПАРТАК

Прогноз Winline — П1 4.37 — Н 3.42 — П2 1.79.

Спартаковские легенды Дмитрий Парфенов и его помощник Владимир Бесчастных против родного клуба. Одного этого хватит, чтобы привлечь зрителей на трибуны «Петровского». Тем более, против принципиального соперника с готовностью поболеют поклонники «Зенита». Конечно, многие обязательно вспомнят о том, как три года назад футбольная Россия узнала про «Тосно» после сенсационной победы над «Спартаком» в кубковом турнире. Никого из авторов того успеха в команде из Ленинградской области уже нет, зато красно-белые цвета по-прежнему защищают Боккетти, Комбаров, Глушаков и проведший тот поединок в запасе Ребров. Отыграются ли они на хозяевах после упущенной победы на старте группового раунда Лиги чемпионов?

РУБИН — УРАЛ

Прогноз Winline — П1 1.68 — Н 3.40 — П2 5.26.

Весной «шмели» стали для казанцев настоящей головной болью. В марте «Урал» победил в чемпионате, а в апреле «Рубин» был остановлен в шаге от финала Кубка России. Тогда в обоих матчах голами отметился ставший одним из открытий чемпионата Ильин, на текущем счету которого забитые мячи отсутствуют. Изменит ли форвард ситуацию в этом туре? Или Курбан Бердыев возьмет у Александра Тарханова реванш не только за последние казанские неудачи, к которым тренер отношения не имеет, но и за игры, в которых его «Ростов» также ничего не мог поделать с «Уралом» в прошлом чемпионате (0:1, 1:1)?

ЛОКОМОТИВ — АМКАР

Прогноз Winline — П2 1.46 — Н 3.65 — П2 7.42.

Перед прошлым туром в тренерский штаб пермяков вернулся Вадим Евсеев. В игре с ЦСКА это уральцам не помогло, но, может быть, поможет в противостоянии с командой, где Вадим Валентинович был одним из лидеров и любимцев болельщиков в золотую пору семинского «Локомотива»? Хотя, в прошлом сезоне и без Евсеева обе партии Юрия Семина с Гаджи Гаджиевым завершились вничью. Игра же в Черкизово для «Локо» и вовсе не зажившая рана, и железнодорожники точно захотят поквитаться за апрельские 3:3, когда хозяевам не удалось удержать перевес в два мяча, а «Амкару» помогли не только собственная настырность, но и грубые судейские ошибки.

ЗЕНИТ — УФА

Прогноз Winline — П1 1.26 — Н 4.81 — П2 11.0.