Список Форбса. Шесть клубов РФПЛ за четыре года
Как он это делает?
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Вопрос на засыпку: кто самый востребованный легионер в чемпионате страны? Скажете, Промес, Паредес, Вернблум? Возможно. А я приведу альтернативную фамилию: Форбс.
Не спешите крутить пальцем у виска — сперва изучите карту перемещений немецкого путешественника
В нём изначально угадывался незаурядный персонаж. Колоритная внешность, знание трёх языков и школа «Герты» в личном деле обеспечили новобранцу «Крыльев Советов»
В свой первый сезон в РФПЛ Браун Фелицио отбегал 50% матчей в Самаре на позиции правого защитника, сформировав любопытную фланговую связку с гаитянином Горо. Если играл, то, как правило, от звонка до звонка, что свидетельствует о высокой степени тренерского доверия. После внезапного падения «Крыльев» в ФНЛ ему не составило труда найти новое пристанище. Следующей остановкой на причудливом маршруте Форбса стала Уфа.
Игорь Колыванов тоже нашёл применение футбольным талантам новичка. У него Форбс зачастую прикрывал бровку, но при необходимости готов был сработать и на смежной позиции. В частности, свой единственный гол за «Уфу», в ворота ЦСКА в бесшабашной перестрелке с ЦСКА (3:3), он забил, будучи центральным защитником. Тем не менее двухлетний контракт с башкирским клубом Браун Фелицио отработал лишь наполовину и вновь приобрёл статус свободного агента. Не в первый и не в последний раз.
Летом 2015-го
В первой половине 2016 года пришла пора знакомства со вторым национальным дивизионом и одним из патриархов нашего тренерского штаба. Сергей Павлов не одну роль перебрал, чтобы подобрать Форбсу подходящую. У него Браун Фелицио и крайнего хава исполнял, и опорного полузащитника, и стоппера. Но ярче всего проявил себя в нападении. Звёздный час смуглокожего легионера в ФНЛ пробил в мае 2016-го, когда он по разу поразил ворота второго «Спартака» и первого «Байкала», в обоих случаях на выезде. По возвращении в РФПЛ он пополнил свой актив ещё двумя забитыми мячами, по одному «Локомотиву» и «Крыльям» и, по идее, укрепил собственные позиции в «Арсенале». Тем удивительнее оказался новый поворот в такой насыщенной карьере Форбса — весну 2017-го он встретил в «Анжи».
Александр Григорян в свойственном ему стиле живописал знакомство с новоприбывшим: «Мы были в недоумении, когда изучали его позиции. Я решил с ним поговорить и спросил у него: «Ты кто?» Он ответил, что до сих пор не знает. Мы с ним разговаривали на ломаном испанском, он тоже
Увы, сотрудничество самого эксцентричного наставника лиги с самым разносторонним исполнителем продлилось недолго — всего несколько месяцев. «Анжи» с трудом, но выжил в РФПЛ, а его 94-й номер, отметившись одним голом в пяти матчах, опять собрался в путь. Теперь навстречу неизвестности. «Арсенал» в его услугах более не нуждался, «Анжи» в продлении аренды — тоже. Тем не менее без работы Форбс сидел недолго — до звонка из Перми.
«Амкар» лежит на дне таблицы. «Амкар» в невообразимых муках «рожает» каждый гол, произведя их в общей сложности на свет два за треть сезона. А стеснённость в средствах вынуждает клубный менеджмент осваивать совсем уж экзотические рынки — вроде третьей лиги Черногории. После приглашения некоего Драго Миловича удивить пермского болельщика
Удивление в этой истории может вызвать только одно — феноменальная способность Форбса оказаться в нужное время в нужном месте. Не столько даже на поле, сколько за ним. В то время как менее удачливые русские коллеги массово расшибают лбы о двери
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