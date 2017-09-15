Список Форбса. Шесть клубов РФПЛ за четыре года

Вопрос на засыпку: кто самый востребованный легионер в чемпионате страны? Скажете, Промес, Паредес, Вернблум? Возможно. А я приведу альтернативную фамилию: Форбс.

Не спешите крутить пальцем у виска — сперва изучите карту перемещений немецкого путешественника коста-риканских кровей. Согласно ей более ценного кадра во всей РФПЛ трудно найти. Человек нарасхват просто! Что ни сезон, то новая команда, а то и две. «Амкар» до конца боролся за привилегию стать шестым работодателем Брауна Фелицио в России и заявить его вне регистрационного окна — это ли не признак высокой квалификации футболиста?

В нём изначально угадывался незаурядный персонаж. Колоритная внешность, знание трёх языков и школа «Герты» в личном деле обеспечили новобранцу «Крыльев Советов» благосклонно-заинтересованное отношение публики. Несколько матчей за юниорские сборные Германии служили дополнительной гарантией качества — туда же кого попало, по блату, не берут, верно? А то, что выше третьей немецкой лиги Браун Фелицио не поднимался, спишем на молодость — в Самаре он прописался всего через месяц после 22-го дня рождения. По меркам нашего перезрелого футбола — мальчишкой ещё. И началось российское приключение Форбса, полное открытий, переходов и перевоплощений.



В свой первый сезон в РФПЛ Браун Фелицио отбегал 50% матчей в Самаре на позиции правого защитника, сформировав любопытную фланговую связку с гаитянином Горо. Если играл, то, как правило, от звонка до звонка, что свидетельствует о высокой степени тренерского доверия. После внезапного падения «Крыльев» в ФНЛ ему не составило труда найти новое пристанище. Следующей остановкой на причудливом маршруте Форбса стала Уфа.

Игорь Колыванов тоже нашёл применение футбольным талантам новичка. У него Форбс зачастую прикрывал бровку, но при необходимости готов был сработать и на смежной позиции. В частности, свой единственный гол за «Уфу», в ворота ЦСКА в бесшабашной перестрелке с ЦСКА (3:3), он забил, будучи центральным защитником. Тем не менее двухлетний контракт с башкирским клубом Браун Фелицио отработал лишь наполовину и вновь приобрёл статус свободного агента. Не в первый и не в последний раз.

Летом 2015-го немецко-коста-риканского универсала просматривал бывший клуб Бердыева («Рубин»), а взял новый — «Ростов». С какой целью, осталось загадкой. Кто только ни отвечал у дончан за правый край обороны — и Калачёв, и Маргасов, и Ротенберг. Только Форбсу дела у Курбана Бекиевича не находилось. Возможно, в новую для себя схему не сумел вписаться или в коллектив не влился. Так или иначе, семь туров Форбс поглядел зрителем с лавочки — и вновь отправился в путь. Спрос на него по-прежнему оставался удивительно высоким.

В первой половине 2016 года пришла пора знакомства со вторым национальным дивизионом и одним из патриархов нашего тренерского штаба. Сергей Павлов не одну роль перебрал, чтобы подобрать Форбсу подходящую. У него Браун Фелицио и крайнего хава исполнял, и опорного полузащитника, и стоппера. Но ярче всего проявил себя в нападении. Звёздный час смуглокожего легионера в ФНЛ пробил в мае 2016-го, когда он по разу поразил ворота второго «Спартака» и первого «Байкала», в обоих случаях на выезде. По возвращении в РФПЛ он пополнил свой актив ещё двумя забитыми мячами, по одному «Локомотиву» и «Крыльям» и, по идее, укрепил собственные позиции в «Арсенале». Тем удивительнее оказался новый поворот в такой насыщенной карьере Форбса — весну 2017-го он встретил в «Анжи».

Александр Григорян в свойственном ему стиле живописал знакомство с новоприбывшим: «Мы были в недоумении, когда изучали его позиции. Я решил с ним поговорить и спросил у него: «Ты кто?» Он ответил, что до сих пор не знает. Мы с ним разговаривали на ломаном испанском, он тоже по-испански так себе говорит, но общим у нас оказался только этот язык. Я ему сказал, что вижу в нём нападающего. Он ответил: «Слава богу, я всю жизнь вижу себя в нападении».

Увы, сотрудничество самого эксцентричного наставника лиги с самым разносторонним исполнителем продлилось недолго — всего несколько месяцев. «Анжи» с трудом, но выжил в РФПЛ, а его 94-й номер, отметившись одним голом в пяти матчах, опять собрался в путь. Теперь навстречу неизвестности. «Арсенал» в его услугах более не нуждался, «Анжи» в продлении аренды — тоже. Тем не менее без работы Форбс сидел недолго — до звонка из Перми.