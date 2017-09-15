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15 сентября 2017, 9:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Григорьевым

«Урал» расторг контракт с полузащитником Максимом Григорьевым.

Действие соглашения прекращено по взаимному согласию сторон. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах за «Урал» в РФПЛ.

«Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих — травмировался Владимир Ильин, болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение», — приводит слова главного тренера «Урала» Александра Тарханова пресс-служба клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в Чехии.

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