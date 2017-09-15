«Урал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Григорьевым

Действие соглашения прекращено по взаимному согласию сторон. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах за «Урал» в РФПЛ.



«Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих — травмировался Владимир Ильин, болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение», — приводит слова главного тренера «Урала» Александра Тарханова пресс-служба клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в Чехии.