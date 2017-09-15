«Арсенал» и «Динамо» откроют 10-й тур чемпионата России по футболу

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Бывшая и нынешняя команды черногорского специалиста Миодрага Божовича начали сезон не лучшим образом, расположившись в зоне борьбы за выживание и одержав всего по две победы. «Арсенал» Божовича имеет восемь очков и находится на 13-м месте. «Динамо» расположилось на две строчки выше, в том числе благодаря очку, завоеванному неделю назад в матче с лидером «Зенитом».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 15.09.2017, 19:30 -:- Арсенал Т Динамо М

Пусть команда из Санкт-Петербурга провела не лучший матч, «Динамо» сумело навязать бой принципиальному сопернику. Однако динамовцы не могут победить уже на протяжении трех матчей, предыдущую гостевую встречу они проиграли «Краснодару» со счетом 0:2. Перестал забивать и лучший бомбардир команды Кирилл Панченко, чьи два мяча принесли «Динамо» последнюю победу — в гостях над «Анжи» (3:1). Выигрывали динамовцы после возвращения в премьер-лигу лишь у команд, занимающих два последних места в таблице — «Амкара» и «Анжи».

Серьезной потерей для «Динамо» в Туле станет отсутствие дисквалифицированного полузащитника Самбы Соу, который является одним из лучших футболистов команды на старте сезона. В матче с «Зенитом» Соу получил четвертую желтую карточку.

В «Динамо» у Божовича не получилось

Миодраг Божович в России поработал уже в шести клубах, так что с бывшими командами встречается регулярно. В «Динамо» Божович не слишком удачно работал год — с апреля 2010 года по апрель 2011-го. Сезон 2010 года «Динамо» завершило на седьмом месте, Божович продолжил работать в переходном сезоне-2011/12, однако подал в отставку после поражения в четвертьфинале Кубка России от «Ростова».

Минувшим летом Божович вернулся в Россию после работы в «Црвене Звезде», которую привел к победе в чемпионате Сербии. «Арсенал» чудом сохранил место в элите и под руководством черногорского тренера вновь решает задачи выживания. В предыдущем туре «Арсенал» добился ничьей в гостях с «Ростовом» (2:2) благодаря дублю соотечественника Божовича Луки Джорджевича, а перед паузой в чемпионате на своем поле проиграл аутсайдеру «Амкару».

Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле, начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

10-й тур продолжится в субботу, когда пройдут матчи ЦСКА — «Ростов» и «Анжи» — «Краснодар». В воскресенье встречаются «СКА-Хабаровск» и «Ахмат», «Тосно» и «Спартак», «Рубин» и «Урал». Завершится тур в понедельник матчами между «Локомотивом» и «Амкаром», а также «Зенитом» и «Уфой».

После девяти туров в чемпионате лидирует «Зенит» — 21 очко. 20 очков набрал «Локомотив», 18 — «Краснодар».