«Арсенал» и «Динамо» откроют 10-й тур чемпионата России по футболу
ТАСС, 15 сентября. Столичное «Динамо» сыграет в пятницу в гостях с тульским «Арсеналом» в стартовом матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Динамовцы лишь на очко опережают туляков в турнирной таблице и в случае победы догонят чемпиона страны «Спартак».
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Бывшая и нынешняя команды черногорского специалиста Миодрага Божовича начали сезон не лучшим образом, расположившись в зоне борьбы за выживание и одержав всего по две победы. «Арсенал» Божовича имеет восемь очков и находится на 13-м месте. «Динамо» расположилось на две строчки выше, в том числе благодаря очку, завоеванному неделю назад в матче с лидером «Зенитом».
Пусть команда из
Серьезной потерей для «Динамо» в Туле станет отсутствие дисквалифицированного полузащитника Самбы Соу, который является одним из лучших футболистов команды на старте сезона. В матче с «Зенитом» Соу получил четвертую желтую карточку.
В «Динамо» у Божовича не получилось
Миодраг Божович в России поработал уже в шести клубах, так что с бывшими командами встречается регулярно. В «Динамо» Божович не слишком удачно работал год — с апреля 2010 года по апрель 2011-го. Сезон 2010 года «Динамо» завершило на седьмом месте, Божович продолжил работать в переходном сезоне-2011/12, однако подал в отставку после поражения в четвертьфинале Кубка России от «Ростова».
Минувшим летом Божович вернулся в Россию после работы в «Црвене Звезде», которую привел к победе в чемпионате Сербии. «Арсенал» чудом сохранил место в элите и под руководством черногорского тренера вновь решает задачи выживания. В предыдущем туре «Арсенал» добился ничьей в гостях с «Ростовом» (2:2) благодаря дублю соотечественника Божовича Луки Джорджевича, а перед паузой в чемпионате на своем поле проиграл аутсайдеру «Амкару».
Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле, начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.
10-й тур продолжится в субботу, когда пройдут матчи ЦСКА — «Ростов» и «Анжи» — «Краснодар». В воскресенье встречаются «СКА-Хабаровск» и «Ахмат», «Тосно» и «Спартак», «Рубин» и «Урал». Завершится тур в понедельник матчами между «Локомотивом» и «Амкаром», а также «Зенитом» и «Уфой».
После девяти туров в чемпионате лидирует «Зенит» — 21 очко. 20 очков набрал «Локомотив», 18 — «Краснодар».
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