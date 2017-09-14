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14 сентября 2017, 18:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Баклан станет новым символом стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт. Баклан станет новым символом стадиона «Санкт-Петербург», заявила директор по связям с общественностью санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend 2017.

Баклан станет новым символом стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга - Фото Увеличить
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По словам Дембо, которую цитируют «Ведомости», на стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в интервью изданию «Спорт день за днем» заявил, что в ходе эксплуатации стадиона были выявлены некоторые проблемы, к примеру, со светоотражающей пленкой. По его словам, оказалось, что защита от птиц работает неправильно, и, например, баклан своим мощным клювом разрушает цельность пленки. Позже на своей странице в Facebook Албин попросил не относиться слишком серьезно к его словам о бакланах.

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