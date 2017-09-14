Баклан станет новым символом стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга
МОСКВА, 14 сен —
Р-Спорт. Баклан станет новым символом стадиона «Санкт-Петербург», заявила директор по связям с общественностью санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend 2017.
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По словам Дембо, которую цитируют «Ведомости», на стадионе появятся
Ранее сообщалось, что
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