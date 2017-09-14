Баклан станет новым символом стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга

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По словам Дембо, которую цитируют «Ведомости», на стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан.