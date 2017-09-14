Пока Манчини выезжает на таланте Кокорина. Что не так у итальянца

МАКСИМАЛИСТ КОКОРИН

Если верить статистике, то проблемы с атакующими взаимодействиями у «Зенита» есть. С учетом всех турниров в этом сезоне питерцы сыграли 13 матчей и в четырех из них не смогли поразить чужие ворота! Получается, каждая четвертая игра для команды Манчини оказывается порожняковой! Несолидно для дружины, которая летом оставила на трансферном рынке больше денег, чем все остальные вместе взятые команды РФПЛ! По данным transfermarkt.de, на новичков «Зенит» потратил 85 миллионов евро!

Есть и другая любопытная цифирь. Согласно данных WhoScored, «Зенит» лишь четвертая команда премьер-лиги по количеству ударов в среднем за матч — 14.8. Выше ЦСКА (17.3), «Краснодар» (17.4) и «Спартак» (18.2). Пока наравне с «Локомотивом» и «Рубином» «Зенит» лидирует по количеству забитых голов — по 15. Но девять из питерских взятий ворот пришлись на встречи со «Спартаком» (5:1) и «Ахматом» (4:0) — да это же 66%!

Лучшим бомбардиром «Зенита» в премьер-лиге является Александр Кокорин — шесть голов. Столько же в турнире вообще забил лишь Куинси Промес. Особенность Кокорина в том, что он выжимает максимум из минимума — в среднем за матч наносит 2,3 удара. В этом плане выдающимися для него получились матчи со «Спартаком» (5:1) и «Тосно» (1:0) — он нанес по одному удару, но забил. Промес на удар выходит куда чаще — 4,7.

Пять ударов за матч — рабочий показатель для центрфорварда команды, игра которой выстроена. Например, столько раз в среднем за матч в последние сезоны бет Гонсало Игуаин — форвард «Ювентуса» и экс-бомбардир «Наполи». В России на таком показателе играет Федор Смолов. Причем стабильно — в этом сезоне он бьет 5 раз за матч, его показатель в прошлом сезоне — 4,6 удара. Кокорину о таком количестве выходов на ударные позиции пока остается мечтать.

Манчини — молодец: он очень быстро сообразил, как использовать Кокорина. Этого нападающего нужно своевременно снабжать мячами на грани офсайда. С его-то скоростью такая игра непременно даст голы. Голевые комбинации «Зенита» с передачами на третьего, в роли которого выступал Кокорин, в играхс «Ахматом» (4:0), «Амкаром» (1:0) и «Тосно» (1:0) были чудо как хороши. Сложность в том, что только такие комбинации результат всегда давать не будут. А с другими у «Зенита» ситуация обстоит хуже — еще одной такой яркой фишки у коллектива нет. Бывают симпатичными забросы мяча Паредеса на Смольникова, но Игорь пока ни голов не забил, ни голевых передач не сделал.

ОСОБЕННОСТЬ МАНЧИНИ

В таких ситуациях принято говорить: дайте команде время, все будет, тренер только вчера встал у руля команды! Возможно, именно так произойдет с «Зенитом». Но повод для тревоги есть — нельзя исключать, что результативного «Зенита» мы совсем не увидим.

Манчини четыре сезона провел в «Манчестер Сити». Сразу трижды «горожане» оказывались за пределами первой тройки по количеству забитых мячей — дважды четвертыми и один раз пятыми! Лишь в сезоне 2011/12 «Сити» забил больше всех — 93 гола. Тогда «шейхи» стали чемпионами. Но кто забивал? Агуэро (23 гола), Джеко (14) и Балотелли (13). 15 голевых передач сделал Сильва, на счету которого также шесть голов! Что ни имя, то звезда! Безусловно, 93 мяча — отличный показатель, но не выдающийся — «Челси» в сезоне-2009/10 забил 103! Сезон-2011/12 стал для Манчини единственным в премьер-лиге, когда его команда забивала больше двух мячей за игру — в данном случае 2,5. В остальных — меньше: 1,9 в сезоне-2009/10, 1.6 в сезоне 2010/11 и 1,7 в сезоне 2012/13.

Не блистали результативностью и другие команды Манчини. В чемпионате Турции-2013/14 по количеству голов «Галатасарай» стал третьим (59), уступив «Сивасспору» (60) и «Фенербахче» (74). Можно вспомнить «Интер». Было сразу два сезона, когда «нерадзурри» ходили в явных фаворитах — после ссылки «Юве» в серию В. Лишь в одном случае «Интер» стал лучшим по количеству голов — в сезоне-2006/07 черно-синие забили 80. В следующей кампании лучший результат показали «Рома» и «Ювентус» — 72 против 69 у дружины Манчини.

Но вот что интересно — по игре в обороне к командам Манчини вопросов почти нет! «Манчестер Сити» трижды первенствовал по этому показателю в английской лиге, «Галатасарай» в единственный сезон итальянца пропустил меньше всех в турецкой лиге, «Интер» один раз был лучшим в Италии. Будучи игроком, Роберто был нападающим. Несмотря на это, он отталкивается от игры в обороне. Может ли итальянец подобным подходом удивить?

По пропущенным мячам в чемпионате России равных «Зениту» нет — всего лишь три. О том, насколько серьезно Манчини относится к оборонительным построениям, можно было понять во время игры «Зенит» — «Спартак». Тогда на правом фланге полузащиты появился Далер Кузяев. Ранее он играл лишь в центре поля. Но правый фланг Питера нуждался в укреплении, так как у «Спартака» на левой бровке играл Промес. В той встрече Куязев сразу семь раз вступал в борьбу за нейтральные мячи — лучший показатель в его коллективе. Четыре раза он вышел из нее победителем. Этим он уже оправдал ожидания Манчини — итальянец и дальше стал ставить игрока на фланг. Гол в ворота «Спартака» и результативный пас на фоне его оборонительной работы — неплохой бонус.

Есть ли здесь парадокс? Итальянские СМИ писали, что Манчини, работая на родине, иногда совершенно не понимал, как футболист может не забить с двух метров — он-то попадал. Тренеру случалось выходить на тренировку и давать мастер-класс. Но достаточно ли этого? Возможно, в этом и причина — научить обороняться легче, ведь гением здесь Манчини не был, а все тонкости изучал уже в зрелом возрасте. Сомнительно, что атаке он уделял такое же внимание.