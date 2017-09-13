КДК РФС оштрафовал Манчини за неявку на интервью
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 50 тысяч рублей главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини за неявку на обязательное предматчевое интервью перед гостевым матчем девятого тура чемпионата страны с московским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Матч между «Динамо» и «Зенитом» прошел 10 сентября и завершился со счетом 0:0.
«Главный тренер “Зенита” Манчини оштрафован на 50 тыс. рублей за неявку на обязательное предматчевое интервью», — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.
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