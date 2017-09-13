КДК РФС оштрафовал Манчини за неявку на интервью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч между «Динамо» и «Зенитом» прошел 10 сентября и завершился со счетом 0:0.

«Главный тренер “Зенита” Манчини оштрафован на 50 тыс. рублей за неявку на обязательное предматчевое интервью», — сказал Григорьянц.

Санкт-петербургский клуб оштрафован на 40 тыс. рублей за позднее прибытие на матч. Команда приехала на игру за 65 минут до начала, тогда как по регламенту команда чемпионата должна явиться на встречу не позднее, чем за 75 минут. Также клуб оштрафован на 40 тыс. за использование фанатами файеров и на 20 тыс. — за нецензурную брань. «Динамо» оштрафовано на 40 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.