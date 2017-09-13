РФПЛ заняла шестое место по потраченным летом на игроков суммам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным Transfer Matching System (TMS), российский чемпионат пополнили 28 новых футболистов. Более половины из потраченной российскими клубами суммы приходится на долю петербургского «Зенита», который усилил свой состав такими игроками как Эмилиано Ригони из «Индепендьенте», Леандро Паредес из «Ромы», Себастьян Дриусси из «Ривер Плейт», Эмануэль Маммана из «Лиона» и Матиас Краневиттер из «Атлетико».

Первое место заняла английская премьер-лига, клубы которой отратили 1,4 миллиарда долларов. Далее следуют Испания (639,5 миллиона), Франция (604,1), Германия (519) и Италия (506,8).

Рекордным трансфером летнего окна является переход бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера 25-летнего нападающего составила 222 миллиона евро, что является мировым рекордом.