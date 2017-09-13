Пашалич: «Спартак» называют российским «Реалом»
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт. Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич заявил, что «красно-белых» называют российским «Реалом», а переход на правах аренды в московскую команду считает шагом вперед в своей карьере.
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«Спартак» в начале августа арендовал Пашалича у лондонского «Челси» до конца текущего сезона. Ранее хорватский хавбек выступал на правах аренды за «Монако» и «Милан».
««Монако» возвращается в старые добрые времена, когда там играли Тьерри Анри и Дадо Пршо. «Милан» — это всегда «Милан», клуб входит в число трех крупнейших в Европе, ну, а «Спартак» не отстает от них, его называют российским «Реалом». Когда появился шанс сыграть в Лиге чемпионов, передо мной не было дилеммы относительно переезда в Москву. Я рад, что моя карьера прогрессирует. Каждый год я делаю шаг вперед, хотя и не собирался так часто менять клубы, страны и чемпионаты, — сказал Пашалич в интервью 24sata.
«Красно-белые» в среду стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов выездным матчем против словенского «Марибора». Последний раз «Спартак» выступал в групповой стадии самого престижного клубного турнира Европы в сезоне-2012/13.
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