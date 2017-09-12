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12 сентября 2017, 17:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Промес стал MVP 9-го тура РФПЛ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал MVP 9-го тура российской Премьер-Лиги.

Полузащитник Спартака <span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промес</span> стал MVP 9-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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За голландца, который в победном матче с «Рубином» стал автором единственного гола, проголосовали 11 членов постоянного жюри «Чемпионата». В обоих опросах — во «ВКонтакте» и на странице проекта — читатели поставили Промеса на первое место, наделив в сумме 6 баллами. В итоге Квинси с 17 баллами стал лучшим игроком прошедшего тура.

На втором месте расположился форвард тульского «Арсенала» Лука Джорджевич (11 баллов), на третьем — нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов (7). На звание MVP 9-го тура РФПЛ также претендовали: Антон Шунин, Самба Сов и Себастьян Хольмен (все — «Динамо»), Алан Дзагоев из ЦСКА, а также Виктор Классон и Фёдор Смолов (оба — «Краснодар»).

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