Промес стал MVP 9-го тура РФПЛ

За голландца, который в победном матче с «Рубином» стал автором единственного гола, проголосовали 11 членов постоянного жюри «Чемпионата». В обоих опросах — во «ВКонтакте» и на странице проекта — читатели поставили Промеса на первое место, наделив в сумме 6 баллами. В итоге Квинси с 17 баллами стал лучшим игроком прошедшего тура.



На втором месте расположился форвард тульского «Арсенала» Лука Джорджевич (11 баллов), на третьем — нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов (7). На звание MVP 9-го тура РФПЛ также претендовали: Антон Шунин, Самба Сов и Себастьян Хольмен (все — «Динамо»), Алан Дзагоев из ЦСКА, а также Виктор Классон и Фёдор Смолов (оба — «Краснодар»).