Следственные органы изучают сделки прежнего руководства «Динамо»
МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Следственные органы рассматривают обстоятельства сделок, которые проводило бывшее руководство московского футбольного клуба «Динамо». Об этом ТАСС сообщил член
общественно-экспертного совета «Динамо» Сергей Степашин.
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«Как можно было подписать трехлетний контракт с [Павлом] Погребняком, который сидит на лавке, с зарплатой почти 2,5 млн евро в год? Такие контракты подписывали. За такие дела надо спрашивать. Сейчас следственные органы работают по поводу некоторых сделок, которые были проведены еще тем менеджментом», — сказал Степашин.
Руководство футбольного клуба сменилось в сентябре 2016 года, когда председателем Всероссийского
В октябре 2016 года суммарная задолженность ФК «Динамо» составляла около 13 млрд рублей. Теперь все долги погашены, заверил Степашин. «Со всеми долгами рассчитались. ВТБ остается, три года будет нас поддерживать, надо думать о том, как прожить эти три года», — отметил собеседник ТАСС.
«Если вы обратили внимание, наши клубы, кроме
Говоря о европейском трансферном рынке, Степашин назвал подозрительным переход бразильского нападающего Неймара во французский «Пари Сен-Жермен». Игрок выкупил свой контракт у испанской «Барселоны» за 222 млн евро, после чего подписал соглашение с французским клубом. «На месте Интерпола я бы занялся этой сделкой», — сказал он.
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