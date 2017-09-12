Агент Кришито опроверг информацию о продлении контракта с «Зенитом»
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Информация о продлении контракта защитника Доменико Кришито с футбольным клубом «Зенит» не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил агент итальянского футболиста Андреа Д’Амико.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что Кришито близок к продлению контракта с клубом из
«Информация в интернете о том, что Доменико близок к подписанию нового контракта с “Зенитом”, не соответствует действительности. Причина объясняется тем, что мы еще не встречались с руководством питерского клуба по вопросам нового контракта. В ближайшую неделю проведем переговоры, на которых будет присутствовать сам защитник, и уже по итогам встречи с руководством примем решение», — сказал Д’Амико.
«Кришито счастлив в “Зените” и гордится тем, что играет за клуб из
Кришито перешел в «Зенит» в 2011 году из «Дженоа». В составе
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter