Агент Кришито опроверг информацию о продлении контракта с «Зенитом»

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Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что Кришито близок к продлению контракта с клубом из Санкт-Петербурга. Действующий контракт 30-летнего игрока с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2018 года.

«Информация в интернете о том, что Доменико близок к подписанию нового контракта с “Зенитом”, не соответствует действительности. Причина объясняется тем, что мы еще не встречались с руководством питерского клуба по вопросам нового контракта. В ближайшую неделю проведем переговоры, на которых будет присутствовать сам защитник, и уже по итогам встречи с руководством примем решение», — сказал Д’Амико.

«Кришито счастлив в “Зените” и гордится тем, что играет за клуб из Санкт-Петербурга. Он рад работать под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини, они прекрасно понимают друг друга. Но повторюсь, что на сегодняшний день, новый контракт еще не подписан», — добавил Д’Амико.