ЦСКА, режим «антихайп»
Яркие моменты 9-го тура.
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«СПАРТАК»: ЮБИЛЕЙ ПРОМЕСА
50 голов в 100 матчах — выдающийся результат. Особенно есть учесть, что Промес — не центральный форвард, который кормится с передач партнеров, а футболист креативный и наоборот сам создает моменты.
«Спартаку» безумно повезло, что вот уже три года его атаки разгоняет и завершает такой талантливый и целеустремленный парень. Квинси внес огромный вклад в
Ведь победа над «Рубином» накануне старта в Лиге чемпионов была для москвичей жизненно необходима. И если бы не гол Промеса, не было бы долгожданного командного фото из раздевалки. Не было бы ощущения, что чемпионский «Спартак» вернулся.
Теперь Антохе, как его прозвали в команде, осталось помочь «Спартаку» ярко выступить в Европе. И тогда уже точно можно будет с почестями отправляться на повышение.
«ЗЕНИТ»: ЗУБЫ СЛОМАЛИСЬ ОБ «ДИНАМО»
Вторая подряд нулевая ничья
При этом отечественное ядро «Зенита» тоже выглядело в Химках бледно — в частности, «промолчали» Кокорин, в адрес которого с трибун неслись динамовские проклятия, и Дзюба, в глазах которого не видно огня.
После финального свистка Манчини отшутился, что ему нравятся не аргентинцы, а женщины, но сейчас ему точно не стоит отвлекаться…
ЦСКА: «АНТИТРАНСФЕР»
Армейцы верны традициям. Трудовые минимальные победы — их визитная карточка. В последние годы во многом благодаря умению брать по три очка в таких
Ведь с точки зрения состава уступали
«ЛОКО»: СЕМИНА НЕ ПУСТИЛИ НА САМЫЙ ВЕРХ
У «Локомотива» был отличный шанс выйти на первое место. По крайней мере, его победа в Грозном не стала бы сенсацией — «Ахмат» пока изрядно лихорадит. И москвичи были близки к успеху, но не дотянули несколько минут: с первой строчки их сбросил гол бразильца с седой итальянской фамилией Раванелли.
Скоро ли
«КРАСНОДАР»: УЖЕ В ТРОЙКЕ
«Быков» на старте критиковали жестко как никогда. Вроде и поводы они давали: играли дома вничью с «Уралом» и «Амкаром», не прошли в групповой турнир Лиги Европы…
Но буря утихла. Вернулся в строй и никуда не ушел Смолов. Одержаны две сухие победы над «Динамо» и «Уфой». В графе «поражения» у команды Шалимова единичка — «быки» уступили только в гостях действующему чемпиону. А в таблице они уже третьи и отстают от «Зенита» всего на три очка.
Кстати, матч с питерцами совсем скоро — 24 сентября. И это лучшая возможность понять, на что сейчас способен «Краснодар».
СУДЬИ: МЯЧ СНОВА ПОКИНУЛ ПОЛЕ ПЕРЕД ГОЛОМ?!
Не обошлось без судейского скандала. Оставим за скобками полемику генерального директора «Динамо» Муравьева с главой департамента судейства Будогосским — эти персонажи явно просто искали повод для нового «раунда». А вот в матче «Тосно» — «Анжи» случился конкретный эпизод, достойный детального разбора.
Судя по повторам, второй гол махачкалинцев был забит после того, как мяч покинул пределы поля. Однако арбитр игру не остановил.
В выходные красноречиво высказался на эту тему бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев, который работает сейчас с нижегородским «Олимпийцем»:
— Я за видеоповторы. Везде. Могу только за последний месяц несколько примеров привести, когда такие ошибки переворачивали ход матчей: ЦСКА — «Ахмат», у нас в ФНЛ такое было, на уровне сборных, теперь «Анжи» — «Тосно». Да, может, это дорого, но одной боеголовкой меньше… Я утрирую, конечно, но видеоповторы нужны. И это не дороже, чем построить команду. А ведь иногда одна такая ошибка перечеркивает двухгодичный труд большого числа людей — клуба, сборной, страны!
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