ЦСКА, режим «антихайп»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«СПАРТАК»: ЮБИЛЕЙ ПРОМЕСА

50 голов в 100 матчах — выдающийся результат. Особенно есть учесть, что Промес — не центральный форвард, который кормится с передач партнеров, а футболист креативный и наоборот сам создает моменты.

фоторепортаж «Спартак» с минимальным счетом обыграл «Рубин» Футболисты «Спартака» одержали победу над казанским «Рубином» в домашнем матче девятого тура чемпионата России.

«Спартаку» безумно повезло, что вот уже три года его атаки разгоняет и завершает такой талантливый и целеустремленный парень. Квинси внес огромный вклад в красно-белую историю. И продолжает его пополнять.

Ведь победа над «Рубином» накануне старта в Лиге чемпионов была для москвичей жизненно необходима. И если бы не гол Промеса, не было бы долгожданного командного фото из раздевалки. Не было бы ощущения, что чемпионский «Спартак» вернулся.

Теперь Антохе, как его прозвали в команде, осталось помочь «Спартаку» ярко выступить в Европе. И тогда уже точно можно будет с почестями отправляться на повышение.

«ЗЕНИТ»: ЗУБЫ СЛОМАЛИСЬ ОБ «ДИНАМО»

Воскресенье. Химки. «Зенит» — «Динамо» — 0:0. Александр КОКОРИН (справа) не забил своему бывшему клубу. Спорт-Экспресс

Вторая подряд нулевая ничья сине-бело-голубых аргентинцев, ведомых импозантным итальянцем — явно не тот результат, ради которого всех этих недешевых персонажей привезли в Россию.

При этом отечественное ядро «Зенита» тоже выглядело в Химках бледно — в частности, «промолчали» Кокорин, в адрес которого с трибун неслись динамовские проклятия, и Дзюба, в глазах которого не видно огня.

После финального свистка Манчини отшутился, что ему нравятся не аргентинцы, а женщины, но сейчас ему точно не стоит отвлекаться…

ЦСКА: «АНТИТРАНСФЕР»

Главный тренер ЦСКА Виктор ГОНЧАРЕНКО. Спорт-Экспресс

Армейцы верны традициям. Трудовые минимальные победы — их визитная карточка. В последние годы во многом благодаря умению брать по три очка в таких сонно-выматывающих матчах они и становились чемпионами.

Ведь с точки зрения состава уступали конкурентам-грандам. Вернее, с каждым следующим сезоном уступают все сильнее. Но черпают резервы откуда только можно. В Перми победу ЦСКА принес гол 20-летнего Жамалетдинова. Первый в карьере. Сегодня у молодежи популярно выражение «антихайп». А красно-синие, кажется, гордо живут по принципу «антитрансфер».

«ЛОКО»: СЕМИНА НЕ ПУСТИЛИ НА САМЫЙ ВЕРХ

Главный тренер «Локомотива» Юрий СЕМИН. Спорт-Экспресс

У «Локомотива» был отличный шанс выйти на первое место. По крайней мере, его победа в Грозном не стала бы сенсацией — «Ахмат» пока изрядно лихорадит. И москвичи были близки к успеху, но не дотянули несколько минут: с первой строчки их сбросил гол бразильца с седой итальянской фамилией Раванелли.

Скоро ли красно-зеленым представится еще один такой шанс? Честно говоря, есть сомнения. Ведь в четверг «Локо» стартует в Лиге Европы, которая точно отберет много сил. А с резервами у Юрия Палыча не фонтан.

«КРАСНОДАР»: УЖЕ В ТРОЙКЕ

«Быков» на старте критиковали жестко как никогда. Вроде и поводы они давали: играли дома вничью с «Уралом» и «Амкаром», не прошли в групповой турнир Лиги Европы…

Но буря утихла. Вернулся в строй и никуда не ушел Смолов. Одержаны две сухие победы над «Динамо» и «Уфой». В графе «поражения» у команды Шалимова единичка — «быки» уступили только в гостях действующему чемпиону. А в таблице они уже третьи и отстают от «Зенита» всего на три очка.

Кстати, матч с питерцами совсем скоро — 24 сентября. И это лучшая возможность понять, на что сейчас способен «Краснодар».

СУДЬИ: МЯЧ СНОВА ПОКИНУЛ ПОЛЕ ПЕРЕД ГОЛОМ?!

Не обошлось без судейского скандала. Оставим за скобками полемику генерального директора «Динамо» Муравьева с главой департамента судейства Будогосским — эти персонажи явно просто искали повод для нового «раунда». А вот в матче «Тосно» — «Анжи» случился конкретный эпизод, достойный детального разбора.

Судя по повторам, второй гол махачкалинцев был забит после того, как мяч покинул пределы поля. Однако арбитр игру не остановил. Что-то слишком часто стали возникают подобные истории, вам не кажется?

В выходные красноречиво высказался на эту тему бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев, который работает сейчас с нижегородским «Олимпийцем»:

— Я за видеоповторы. Везде. Могу только за последний месяц несколько примеров привести, когда такие ошибки переворачивали ход матчей: ЦСКА — «Ахмат», у нас в ФНЛ такое было, на уровне сборных, теперь «Анжи» — «Тосно». Да, может, это дорого, но одной боеголовкой меньше… Я утрирую, конечно, но видеоповторы нужны. И это не дороже, чем построить команду. А ведь иногда одна такая ошибка перечеркивает двухгодичный труд большого числа людей — клуба, сборной, страны!