Москалёв будет судить матч 10-го тура РФПЛ ЦСКА — «Ростов»
Назначены судьи и инспекторы на матчи 10-го тура
Премьер-Лиги.
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Как сообщает официальный сайт РФС, встречу ЦСКА — «Ростов» доверено судить Владимиру Москалёву.
15 сентября (пятница)
«Арсенал» — «Динамо»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Ленинградская область); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
16 сентября (суббота)
ЦСКА — «Ростов»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Игорь Демешко (Химки); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Анжи» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Богданов (Верея), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
17 сентября (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Тосно» — «Спартак»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Рубин» — «Урал»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
18 сентября (понедельник)
«Зенит» — «Уфа»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Локомотив» — «Амкар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Олег Соколов (Воронеж); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
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