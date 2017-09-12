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12 сентября 2017, 11:48 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ненасытный Промес, «непьянеющий» Траоре. Цитаты тура

Самые яркие высказывания 9-го тура чемпионата России.

Самые яркие высказывания 9-го тура чемпионата России. Увеличить
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РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 9-й тур.

10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА. Версия «СЭ».

1. Квинси ПРОМЕС, полузащитник «Спартака»
СПАРТАК — РУБИН — 1:0.

«Сто матчей. 50 голов. Хочу большего!».

2. Владимир РЫКОВ, защитник «Динамо»
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:0.

«После матча обменялся футболками с Кокориным. Я поддерживал его, когда никто не верил. Не разделяю мнение фанатов “Динамо”, которые Сашу оскорбляли. Удачи ему».

3. Дмитрий СЕЛЮК, агент
АХМАТ — ЛОКОМОТИВ — 1:1.

«Я говорил, что Ласина Траоре будет лучше Эдера даже после двух бутылок виски. Посмотрел игру Эдера. Признаю, был не прав. После трех бутылок».

4. Сергей ФУРСЕНКО, президент «Зенита»
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:0.

«Когда мы начинали с Адвокатом, у нас тоже был целый ряд ничьих. Я абсолютно уверен, что “Зенит” с Манчини прорвется».

5. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»
СПАРТАК — РУБИН — 1:0.

«Промес — выдающийся игрок, и не я делаю это открытие. (на вопрос, почему в одном из эпизодов пнул бутылку с водой) «Выплеснул эмоции. В этот момент хотелось дать пинка кому-то другому».

6. Евгений МУРАВЬЕВ, генеральный директор «Динамо»
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:0.

«У Соу был единственный стык с нарушением правил, но судья сразу наказал его карточкой. Как и Будогосский, арбитры добиваются того, чтобы игра была только на чистых мячах».

7. Леонид КУЧУК, главный тренер «Ростова»
РОСТОВ — АРСЕНАЛ — 2:2.

«С 30-й минуты игра была нервно-паралитической».

8. Андрей БУДОГОССКИЙ, глава департамента судейства и инспектирования РФС
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:0.

(о словах Муравьева) «Владимир Ильич Ленин сказал, что каждая кухарка может управлять государством. Муравьев пришел в футбол по тем же принципам. Это не первый выкидыш с его стороны, оскорбляющий судей».

9. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:0.

(на вопрос, почему ему так нравятся аргентинские футболисты) «Вообще-то мне нравятся женщины».

10. Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ, защитник «Уфы»
УФА — КРАСНОДАР — 0:1.

«Отвратительно сыграли. Будем разбираться. Дальше отступать некуда. Сейчас нам вправят мозги».

Лидеры по очкам:
Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита» — 25
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 25
Сергей ФУРСЕНКО, президент «Зенита» — 25
Александр ГРИГОРЯН, экс-главный тренер «Анжи» — 20
Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака» — 17.

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