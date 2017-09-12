Ненасытный Промес, «непьянеющий» Траоре. Цитаты тура
Самые яркие высказывания 9-го тура чемпионата России.
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РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА. Версия «СЭ».
1. Квинси ПРОМЕС, полузащитник «Спартака»
СПАРТАК — РУБИН — 1:0.
«Сто матчей. 50 голов. Хочу большего!».
2. Владимир РЫКОВ, защитник «Динамо»
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:0.
«После матча обменялся футболками с Кокориным. Я поддерживал его, когда никто не верил. Не разделяю мнение фанатов “Динамо”, которые Сашу оскорбляли. Удачи ему».
3. Дмитрий СЕЛЮК, агент
АХМАТ — ЛОКОМОТИВ — 1:1.
«Я говорил, что Ласина Траоре будет лучше Эдера даже после двух бутылок виски. Посмотрел игру Эдера. Признаю, был не прав. После трех бутылок».
4. Сергей ФУРСЕНКО, президент «Зенита»
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:0.
«Когда мы начинали с Адвокатом, у нас тоже был целый ряд ничьих. Я абсолютно уверен, что “Зенит” с Манчини прорвется».
5. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»
СПАРТАК — РУБИН — 1:0.
«Промес — выдающийся игрок, и не я делаю это открытие. (на вопрос, почему в одном из эпизодов пнул бутылку с водой) «Выплеснул эмоции. В этот момент хотелось дать пинка
6. Евгений МУРАВЬЕВ, генеральный директор «Динамо»
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:0.
«У Соу был единственный стык с нарушением правил, но судья сразу наказал его карточкой. Как и Будогосский, арбитры добиваются того, чтобы игра была только на чистых мячах».
7. Леонид КУЧУК, главный тренер «Ростова»
РОСТОВ — АРСЕНАЛ — 2:2.
«С 30-й минуты игра была нервно-паралитической».
8. Андрей БУДОГОССКИЙ, глава департамента судейства и инспектирования РФС
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:0.
(о словах Муравьева) «Владимир Ильич Ленин сказал, что каждая кухарка может управлять государством. Муравьев пришел в футбол по тем же принципам. Это не первый выкидыш с его стороны, оскорбляющий судей».
9. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:0.
(на вопрос, почему ему так нравятся аргентинские футболисты) «Вообще-то мне нравятся женщины».
10. Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ, защитник «Уфы»
УФА — КРАСНОДАР — 0:1.
«Отвратительно сыграли. Будем разбираться. Дальше отступать некуда. Сейчас нам вправят мозги».
Лидеры по очкам:
Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита» — 25
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 25
Сергей ФУРСЕНКО, президент «Зенита» — 25
Александр ГРИГОРЯН,
Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака» — 17.
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