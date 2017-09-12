«СКА-Хабаровск» подписал аргентинского легионера Алехандро Барбаро

Хабаровск, 12 сентября, AmurMedia.

К футболистам хабаровского СКА присоединится 25-летний аргентинец Алехандро Барбаро. Полузащитнику 25 лет, и Россия стала третьей страной, где он будет играть в статусе легионера, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу «армейцев».

Алехандро Барбаро — уроженец Буэнос-Айреса. На родине новичок хабаровского СКА выступал за клубы «Банфилд», «Сан-Лоренцо», «Алл Бойз». Летом 2014-го Барбаро подписал контракт с «Сан-Лоренцо», на тот момент — действующим чемпионом Аргентины. В его составе он провел сезон 2014 года, принял участие в Кубке Либертадорес и уехал в Уругвай, начав карьеру легионера.

В августе 2015-го Барбаро подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Южной Америки, уругвайским «Националем». В составе команды из Монтевидео аргентинец провел один сезон, отыграл 16 матчей, забил два гола и стал вторым призером уругвайской лиги. В июле 2016-го он уехал в Европу, став игроком кипрского «Аполлона» (Лимассол). С этим клубом Алехандро Барбаро выиграл Суперкубок Кипра и принял участие в квалификации Лиги Европы сезона 2016/17. Футболист вышел на замену в первом матче спора «Аполлона» и швейцарского «Грассхоппера». В Цюрихе победу одержали хозяева — 2:1. В Лимассоле «Аполлон» отыгрался, Барбаро остался в запасе. В дополнительное время его команда пропустила дважды, завершив матч ничьей — 3:3, и покинула турнир УЕФА.

В январе 2017-го Барбаро на правах аренды перешел в ФК «Кармиотисса» из пригорода Лимассола Полемидия. Эта команда заняла в чемпионате Кипра 12-е место, покинув элитный футбольный дивизион. Судьбу команды решила разница мячей в очных встречах с конкурентом. Барбаро в 17 проведенных матчах за «Кармиотисса» забил 5 голов, сделал хет-трик в игре с АЕКом из Ларнаки, отдал три голевых передачи, но в итоге покинул Кипр, разорвав контракт с «Аполлоном».

Матч «СКА-Хабаровска» с грозненским «Ахматом» на домашнем поле перенесли на сутки.

Информагентство уже сообщало, что накануне, 11 сентября, «СКА-Хабаровск» провел выездной матч в Екатеринбурге. Соперником «армейцев» стал местный «Урал». Встреча закончилась ничьей — соперники забили в ворота друг друга по одному голу. Следующий матч «красно-синие» проведут уже дома: 17 сентября с хабаровскими футболистами сыграет «Ахмат» из Грозного.